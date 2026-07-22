Sevgili Kova, bugün aşk hayatında gündelik uyumunuz yeniden kuruluyor. Merkür senin günlük düzen alanında geri hareketini bitirirken, hayatın koşturmacası içinde bozulan ritminiz yavaş yavaş düzeliyor. İlişkin varsa, son zamanlarda yoğunluk, yorgunluk ve dağınık programlar yüzünden partnerinle aranızda oluşan mesafe bugün kapanıyor. Belki de birbirinizi göremeyecek kadar meşguldünüz ve bu durum aranıza sessiz bir soğukluk koymuştu. Bugün gündelik hayatınızı yeniden aynı ritme oturttuğunuzda, o yakınlığın kendiliğinden geri geldiğini göreceksin. Küçük rutinleri paylaşmak bile bugün sizi birbirinize bağlıyor.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde sık sık karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Belki her gün gördüğün ama hiç o gözle bakmadığın biri… Bugün ona farklı bir açıdan bakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…