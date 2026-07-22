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Kova Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Temmuz Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Aslan'daki Güneş tam karşı burcunda parladığı için dolaşımına ve ayak bileklerine ince bir baskı yansıtıyor. Uzun süre oturmak ya da sıcakta ayakta kalmak, ayak bileklerinde hafif bir şişlik ve baldırlarında dolgunluk yaratabilir. Dolaşımını canlandırmak için gün içinde ayak bileklerini çevirme hareketleri yapmalı, akşam bacaklarını yükseğe kaldırıp dinlendirmelisin. Kan akışını hızlandırmak, gün sonunda bacaklarının çok daha hafif hissetmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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