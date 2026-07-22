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Kova Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin günlük düzen ve sağlık alanında geri hareketini bitiriyor. Retro boyunca aksayan rutinler, karışan programlar ve iş yerindeki küçük pürüzler yavaş yavaş düzeliyor. İş hayatında dağılan düzenini yeniden toparlamak için güç buluyorsun. Bu iyileşen akışı değerlendir, ama yeni ve büyük bir sistem kurmak yerine mevcut düzeni oturtmanı öneriyorum.

Maddi konularda gündelik harcamalarınla ilgili bir karışıklık çözülüyor. Retro süresince gözden kaçan bir fatura ya da yanlış işlenen bir hesap bugün fark edilip düzeltilebilir. Hesaplarını kontrol etmek için uygun bir gün. Küçük bir düzeltmenin bütçende büyük bir fark yaratabileceğini hatırlatırım.

Aşk hayatında gündelik uyum yeniden kuruluyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle günlük hayatın koşturmacası içinde bozulan uyumunuz bugün düzelmeye başlıyor. Bekar bir Kova burcu isen, gündelik hayatın içinde sık karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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