Sevgili Kova, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve yarın kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay’ın ön enerjisini duygularına taşıyor. İlişkin varsa, kendine değer verdiğinde partnerinden de daha yumuşak ve içten bir ilgi gördüğünü fark ediyorsun; bugün öz saygın ilişkine olumlu yansıyor. Ancak Balık Ay’ının hassas enerjisine dikkat etmelisin; değer görmediğin hissine kapılıp partnerini haksız yere sorgulayabilirsin. Bir günlük bir ilgisizliği büyük bir mesele haline getirmek bugün aranızı gerebilir. Gerçek bir sorunla anlık bir alınganlığı ayırmalısın.

Bekarsan, sana değerini nazikçe hissettiren, seni önemseyen biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle ilgiye o kadar aç olabilirsin ki, sana biraz değer veren ilk kişiye tutunabilirsin. Az ilgiyi çok sanmak, bugün yanlış birine bağlanmana yol açabilir. Kendi değerini bilerek seçici olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…