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Kova Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve yarın kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay’ın ön enerjisini duygularına taşıyor. İlişkin varsa, kendine değer verdiğinde partnerinden de daha yumuşak ve içten bir ilgi gördüğünü fark ediyorsun; bugün öz saygın ilişkine olumlu yansıyor. Ancak Balık Ay’ının hassas enerjisine dikkat etmelisin; değer görmediğin hissine kapılıp partnerini haksız yere sorgulayabilirsin. Bir günlük bir ilgisizliği büyük bir mesele haline getirmek bugün aranızı gerebilir. Gerçek bir sorunla anlık bir alınganlığı ayırmalısın.

Bekarsan, sana değerini nazikçe hissettiren, seni önemseyen biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle ilgiye o kadar aç olabilirsin ki, sana biraz değer veren ilk kişiye tutunabilirsin. Az ilgiyi çok sanmak, bugün yanlış birine bağlanmana yol açabilir. Kendi değerini bilerek seçici olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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