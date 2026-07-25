Sevgili Kova, Satürn bugün iletişim alanında geri hareketine başlıyor ve yarım kalan bir konuşmayı gündemine getiriyor. İlişkin varsa, geçmişte çözülmeden kapanan bir tartışma ya da yarıda bıraktığın bir cümle hâlâ ikinizin de içinde duruyor. O konu kapanmış gibi görünse de aslında sadece üzeri örtülmüş. Bugün onu yeniden açman, aranızda sessizce büyüyen mesafeyi kapatacak. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu konuşmaya yumuşak bir zemin hazırlıyor. Kaldığınız yerden, ama bu kez daha sakin ve dinlemeye açık bir şekilde devam edin. Bazı konuşmalar bitmediği için değil, doğru zamanda yapılmadığı için ağırlık yaratır.

Bekarsan, geçmişte konuştuğun ama bir şekilde iletişimin koptuğu biri bugün yeniden yazabilir. Yarım kalan bir sohbet, cevapsız kalmış bir mesaj ya da tamamlanamamış bir tanışma tekrar canlanabilir. Satürn'ün geri hareketi eski bağlantıları geri getiriyor. Ancak bu kapıyı yeniden aralamadan önce, iletişimin ilk seferinde neden koptuğunu hatırlamalısın. Aynı sebep hâlâ geçerliyse, aynı son seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…