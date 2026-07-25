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26 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Temmuz Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn bugün iletişim alanında geri hareketine başlıyor ve yarım kalan bir konuşmayı gündemine getiriyor. İlişkin varsa, geçmişte çözülmeden kapanan bir tartışma ya da yarıda bıraktığın bir cümle hâlâ ikinizin de içinde duruyor. O konu kapanmış gibi görünse de aslında sadece üzeri örtülmüş. Bugün onu yeniden açman, aranızda sessizce büyüyen mesafeyi kapatacak. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu konuşmaya yumuşak bir zemin hazırlıyor. Kaldığınız yerden, ama bu kez daha sakin ve dinlemeye açık bir şekilde devam edin. Bazı konuşmalar bitmediği için değil, doğru zamanda yapılmadığı için ağırlık yaratır.

Bekarsan, geçmişte konuştuğun ama bir şekilde iletişimin koptuğu biri bugün yeniden yazabilir. Yarım kalan bir sohbet, cevapsız kalmış bir mesaj ya da tamamlanamamış bir tanışma tekrar canlanabilir. Satürn'ün geri hareketi eski bağlantıları geri getiriyor. Ancak bu kapıyı yeniden aralamadan önce, iletişimin ilk seferinde neden koptuğunu hatırlamalısın. Aynı sebep hâlâ geçerliyse, aynı son seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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