Sevgili Kova, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve Kuzey Düğüm tam senin burcuna yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta kendin olabilmeyi öne çıkarıyor. İlişkin varsa, kendi kimliğini kaybetmeden sevebilmenin ilişkine ne kadar iyi geldiğini fark ediyorsun. Bir ilişki uğruna kendinden ödün vermek, zamanla seni tüketiyor. Bugün partnerinle birlikteyken bile kendi alanını, kendi fikirlerini ve kendi yolunu koruyabildiğinde, ilişkinin çok daha sağlıklı olduğunu görüyorsun. Seni sen yapan şeyleri bırakmadan sevmek mümkün. Doğru kişi, seni değiştirmeye çalışmaz; olduğun gibi sevmeyi seçer.

Bekarsan, seni değiştirmeye çalışan değil, tüm farklılıklarınla seni seven birini arıyorsun. Seni bir kalıba sokmaya çalışan, 'şöyle olsan' diyen ilişkiler seni boğuyor. Sana özgürlük tanıyan, özgünlüğünü bir sorun değil bir zenginlik olarak gören biri bugün sana çekici geliyor. Kendin olabildiğin bir ilişki, senin için en değerli olanı. Bugün seni olduğun gibi kabul eden biriyle karşılaşırsan, bu kıymetli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…