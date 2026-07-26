Sevgili Kova, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve Kuzey Ay Düğümü tam senin burcuna yerleşiyor. Bu geçiş doğrudan seni, kimliğini ve hayat yönünü ilgilendiriyor. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendi yolunu çizmen, kendin olmaktan çekinmemen isteniyor. İş hayatında başkalarının gölgesinde kalmak yerine kendi özgün duruşunu ortaya koymalısın. Bugün seni farklı kılan özellikler, aslında en büyük gücün. Kalabalığa uymak yerine kendi çizgini takip ettiğinde parlıyorsun.

Maddi konularda kendine yatırım öne çıkıyor. Kendi projene, kendi fikrine ya da kendini geliştirmeye ayıracağın bütçe bugün en doğru seçim. Başkalarının belirlediği yolda değil, kendi kurduğun yolda kazanmaya yönelmelisin. Bağımsız bir gelir kaynağı kurmak bugün gündemine girebilir.

Aşk hayatında kendin olmak öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, kendi kimliğini koruyarak sevmenin ilişkine nasıl iyi geldiğini bugün fark ediyorsun. Bekar bir Kova burcu isen, seni değiştirmeye çalışan değil, olduğun gibi seven birini arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…