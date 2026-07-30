Sevgili Kova, bugün aşk hayatında yuva sıcaklığı sana daha çekici gelebilir. İlişkin varsa, partnerinle kalabalıktan uzaklaşıp evde baş başa kalmak ikinize de iyi gelebilir. Birlikte yemek hazırlamak ya da sakin bir akşam geçirmek düşündüğünden daha romantik olabilir.

Bekarsan, seni heyecandan çok huzur veren biri etkileyebilir. Yanında kendin gibi davranabildiğin ve rahat hissettiğin bir kişi varsa ona biraz daha dikkatli bak. Bu kez aşk sana yüksek sesle değil, oldukça sakin bir şekilde yaklaşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…