Sevgili Kova, Ağustos ayında zihinsel hareketlilik ile fiziksel enerjin arasında denge kurman önemli olacak. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması ilişkiler ve görüşmeler nedeniyle programını yoğunlaştırırken dinlenme saatlerinin değişmesine yol açabilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi özellikle günün ilerleyen saatlerinde enerji düşüşü yaratabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması bedeninin düzen ve güven ihtiyacını daha fazla hissetmene neden olabilir. Ay sonunda uyku saatlerini korumak ve gün içerisinde kısa dinlenme araları vermek daha dengeli hissetmeni sağlayacaktır.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…