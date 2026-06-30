Sevgili Kova, bu Temmuz ayı aşk hayatında adeta derinlik ve stratejinin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki finansal paylaşımları çok daha hesaplı ve mantıklı bir hale getirecek. İlişkini krizleri birlikte çözerek büyütürken, birlikte çok daha sağlam adımlar atacaksın. Bu sayede evliliği de düşünmeye başlayacaksın.

Eğer kalbin boşsa, bu ay iş yemeklerinden hiç beklemediğin, son derece ketum bir aşk doğacak. Gizemiyle dikkatini çeken, detaycı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok tutkulu ama mantıklı bir flörte dönüşecek. Finansal veya akademik ortamlarda yapacağınız stratejik görüşmeler, kalbinin çok daha hesaplı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…