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Kova Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu Temmuz ayı aşk hayatında adeta derinlik ve stratejinin birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki finansal paylaşımları çok daha hesaplı ve mantıklı bir hale getirecek. İlişkini krizleri birlikte çözerek büyütürken, birlikte çok daha sağlam adımlar atacaksın. Bu sayede evliliği de düşünmeye başlayacaksın.

Eğer kalbin boşsa, bu ay iş yemeklerinden hiç beklemediğin, son derece ketum bir aşk doğacak. Gizemiyle dikkatini çeken, detaycı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok tutkulu ama mantıklı bir flörte dönüşecek. Finansal veya akademik ortamlarda yapacağınız stratejik görüşmeler, kalbinin çok daha hesaplı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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