Sevgili Kova, 1 Ağustos tarihinde ilişkinde değer görmek ve güven hissetmek her zamankinden önemli olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, ortak harcamalar veya para kullanma biçiminiz üzerinden bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bunun sevgiyi ölçen bir güç savaşına dönüşmesine izin vermemek önemli olacak.

Eğer bekarsan, iş, alışveriş veya maddi bir işlem sırasında sakin ve kontrollü biriyle tanışabilirsin. Başlangıçta mesafeli görünen bu kişiyle aranızdaki güven arttıkça çekimin de yavaş ama güçlü biçimde büyümesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…