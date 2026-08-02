Sevgili Kova, bugün Chiron senin ev, aile ve kökler alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki çocukluğunda “yeterince iyi değilsin” hissini taşıdın, ve bu ses hâlâ içinde yankılanıyor. O sesin sahibi sen değilsin, ve artık ona inanmak zorunda değilsin. İş hayatında kendini kanıtlama telaşı seni yoruyorsa, bugün sadece olduğun gibi çalışmayı dene.

Maddi konularda ailenden taşıdığın bir kaygı bugün gün yüzüne çıkabilir. O kaygı sana miras kalmış olabilir ama seninle yaşamak zorunda değil. Kendi güvenini kendin kurabileceğini bilerek bugüne bak.

Aşk hayatında kendine ait bir sevgi tanımı kurmak öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, “aileme benzemeden, kendi bildiğim gibi sevmek istiyorum” demek partnerinle aranızda yeni ve özgün bir bağ kuracak. Bekar bir Kova burcu isen, çocukluğundan taşıdığın eski bir güvensizliğin bugünkü seçimlerini yönetmesine izin verme; sen kendi hikâyeni yazabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…