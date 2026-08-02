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Kova Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ağustos Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Chiron senin ev, aile ve kökler alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki çocukluğunda “yeterince iyi değilsin” hissini taşıdın, ve bu ses hâlâ içinde yankılanıyor. O sesin sahibi sen değilsin, ve artık ona inanmak zorunda değilsin. İş hayatında kendini kanıtlama telaşı seni yoruyorsa, bugün sadece olduğun gibi çalışmayı dene.

Maddi konularda ailenden taşıdığın bir kaygı bugün gün yüzüne çıkabilir. O kaygı sana miras kalmış olabilir ama seninle yaşamak zorunda değil. Kendi güvenini kendin kurabileceğini bilerek bugüne bak.

Aşk hayatında kendine ait bir sevgi tanımı kurmak öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, “aileme benzemeden, kendi bildiğim gibi sevmek istiyorum” demek partnerinle aranızda yeni ve özgün bir bağ kuracak. Bekar bir Kova burcu isen, çocukluğundan taşıdığın eski bir güvensizliğin bugünkü seçimlerini yönetmesine izin verme; sen kendi hikâyeni yazabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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