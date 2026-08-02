Sevgili Kova, bugün Chiron ev, aile ve kökler alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta ailenden öğrendiğin sevme biçimini sorguluyor olabilirsin. İlişkin varsa, evde büyürken gördüğün bir ilişki modelini, farkında olmadan kendi ilişkinde tekrarlıyor olabilirsin; belki mesafeli kalmayı sevgi sanıyorsun. Bugün partnerine, kendi bildiğin şekilde değil, onun ihtiyaç duyduğu şekilde sevgi göstermeyi deneyebilirsin.

Bekarsan, aşkın nasıl görünmesi gerektiğine dair çocukluğundan taşıdığın bir tablo var ve gerçek hayatta karşılaştığın kimse bu tabloya tam uymuyor olabilir. Bugün o tabloyu bir kenara bırakıp, karşındaki insanı olduğu gibi görmeyi dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…