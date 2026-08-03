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Kova Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay iletişim alanında ilerliyor ve sözlerini keskinleştiriyor, Mars-Lilith karşıtlığı ise sosyal çevrenle aşk hayatın arasında bir gerilim yaratıyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir cümle bugün senin niyet ettiğinden çok daha sert algılanabilir. Sen bir gerçeği dile getirdiğini düşünürken, o bunu bir eleştiri olarak duyabilir. Bugün ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat etmelisin; aynı cümlenin yumuşak hali çok daha iyi bir sonuç veriyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun sohbet beklediğinden çok daha derinleşebilir. Sıradan bir konuşma bir anda kişisel bir yere gidebilir ve bu yakınlık seni şaşırtabilir. Ancak bir arkadaşının o kişi hakkındaki yorumu kafanı karıştırabilir; bugün kendi gözlemine güvenmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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