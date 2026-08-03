Sevgili Kova, bugün Ay iletişim alanında ilerliyor ve sözlerini keskinleştiriyor, Mars-Lilith karşıtlığı ise sosyal çevrenle aşk hayatın arasında bir gerilim yaratıyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir cümle bugün senin niyet ettiğinden çok daha sert algılanabilir. Sen bir gerçeği dile getirdiğini düşünürken, o bunu bir eleştiri olarak duyabilir. Bugün ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat etmelisin; aynı cümlenin yumuşak hali çok daha iyi bir sonuç veriyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun sohbet beklediğinden çok daha derinleşebilir. Sıradan bir konuşma bir anda kişisel bir yere gidebilir ve bu yakınlık seni şaşırtabilir. Ancak bir arkadaşının o kişi hakkındaki yorumu kafanı karıştırabilir; bugün kendi gözlemine güvenmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…