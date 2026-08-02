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Kova Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 9 Ağustos’ta Merkür’ün tam karşı burcuna, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanına geçmesi bu hafta iş görüşmelerini ve sözleşmeleri öne çıkarıyor. Tek başına ilerlemek yerine doğru kişiyle güç birliği yapmak sana çok daha fazla kazandırıyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de bu iş birliğine güven veriyor, bu yüzden bir teklifi masaya yatırabilirsin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü ev ve aileyle ilgili bir gideri kapanışa taşıyor. Ertelediğin bir tamirat ya da bir ödeme bu hafta çözülebilir, planlı ilerlemelisin.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün uzak bağlantılar alanına geçmesiyle kalbin sınır tanımıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle birlikte planlayacağınız bir yolculuk ilişkinize taze bir soluk getiriyor. Bekar bir Kova burcu isen, farklı bir şehirden ya da farklı bir kültürden biriyle kurulan iletişim hafta içinde ilgini çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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