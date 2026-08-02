Sevgili Kova, 9 Ağustos’ta Merkür’ün tam karşı burcuna, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanına geçmesi bu hafta iş görüşmelerini ve sözleşmeleri öne çıkarıyor. Tek başına ilerlemek yerine doğru kişiyle güç birliği yapmak sana çok daha fazla kazandırıyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni de bu iş birliğine güven veriyor, bu yüzden bir teklifi masaya yatırabilirsin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü ev ve aileyle ilgili bir gideri kapanışa taşıyor. Ertelediğin bir tamirat ya da bir ödeme bu hafta çözülebilir, planlı ilerlemelisin.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün uzak bağlantılar alanına geçmesiyle kalbin sınır tanımıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle birlikte planlayacağınız bir yolculuk ilişkinize taze bir soluk getiriyor. Bekar bir Kova burcu isen, farklı bir şehirden ya da farklı bir kültürden biriyle kurulan iletişim hafta içinde ilgini çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…