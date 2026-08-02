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Kova Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 6 Ağustos’taki Son Dördün evle ilgili bir gideri kapanışa taşıyor; ertelediğin bir tamirat, bir kira meselesi ya da eve alınacak bir eşya bu hafta çözülebilir. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni bu harcamayı planlı yapmanı kolaylaştırıyor. Ancak Merkür’ün 9 Ağustos’ta karşı burcuna geçmesiyle biriyle ortak bir mali karar da gündemine gelebilir, aceleci davranmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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