Sevgili Kova, 6 Ağustos’taki Son Dördün evle ilgili bir gideri kapanışa taşıyor; ertelediğin bir tamirat, bir kira meselesi ya da eve alınacak bir eşya bu hafta çözülebilir. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni bu harcamayı planlı yapmanı kolaylaştırıyor. Ancak Merkür’ün 9 Ağustos’ta karşı burcuna geçmesiyle biriyle ortak bir mali karar da gündemine gelebilir, aceleci davranmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…