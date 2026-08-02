Sevgili Kova, 6 Ağustos’ta Venüs uzak bağlantılar alanına, 9 Ağustos’ta ise Merkür tam karşı burcuna geçiyor; yani bu hafta hem kalbin hem zihnin karşındaki kişiye yöneliyor. İlişkin varsa, yüzeysel gündelik sohbetler artık sana yetmiyor. Partnerinle hayata, geleceğe ve inandığınız şeylere dair uzun bir konuşma yapmak istiyorsun ve bu sohbet, aranızdaki bağın gerçekten ne kadar sağlam olduğunu gösterecek. Birlikte planlayacağınız bir yolculuk da bu hafta gündeminize girebilir; aynı yöne bakıp bakmadığınızı en iyi yolda anlarsınız.

Bekarsan, sana kendi dünyanın dışını gösteren biri ilgini çekiyor. Farklı bir şehirden, farklı bir kültürden ya da senin hiç bilmediğin bir alandan gelen bu kişi, seni merakla dolduruyor. Bu farkı bir engel olarak değil, tam da aradığın tazelik olarak görmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…