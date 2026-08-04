Sevgili Kova, bugün Ay ev ve aile alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve seni köklerine yöneltiyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir akşam aranızı derinleştiriyor. Dışarıda geçen hiçbir program, kendi alanınızda kurduğunuz o sessiz yakınlığın yerini tutmuyor. Ancak Chiron, çocukluğundan taşıdığın bir yetersizlik hissini de canlandırabilir; bu hissi partnerine yansıtmak yerine ona anlatmalısın.

Bekarsan, tanıdık bir çevrede karşılaşacağın biri sana kendini güvende hissettirebilir. Sen genellikle sıra dışı ve beklenmedik olana ilgi duyarsın, ama bugün sana huzur veren birinin de çekici olabileceğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…