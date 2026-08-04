Sevgili Kova, bugün Ay ev ve aile alanına geçiyor ve seni kendi güvenli alanına çekiyor. İş hayatında dışarıdaki koşuşturmadan çok, sakin bir ortamda çalışmak verimini artırıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, çocukluğundan taşıdığın bir yetersizlik hissini hatırlatabilir. Bugün o eski sesin sahibi olmadığını hatırlamalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir gider gündemine giriyor. Ertelediğin bir ihtiyaç ya da bir onarım karşına çıkabilir. Planlı ilerlemen bütçeni zorlamanı önleyecek.

Aşk hayatında yuva sıcaklığı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir akşam aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Kova burcu isen, tanıdık bir çevrede karşılaşacağın biri sana kendini güvende hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…