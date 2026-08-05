Sevgili Kova, bugün Son Dördün ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs ufuk alanına geçerek zihnini uzaklara götürüyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle birlikte bir yolculuk ya da yeni bir plan konuşmak aranıza heyecan katacak ve rutinin dışına çıkmanızı sağlayacak. Ancak Son Dördün, geçmişten taşıdığın bir kalıbı da gündeme getirebilir; ailende gördüğün bir davranışı farkında olmadan tekrarladığını fark edebilirsin. Bunu bir suçluluk konusu yapmak yerine, değiştirebileceğin bir şey olarak ele almalısın.

Bekarsan, farklı bir çevreden ya da uzak bir yerden gelen biri önümüzdeki günlerde ilgini çekebilir. Yalnız bugün geçmişten taşıdığın bir güvensizlik, yeni birine yaklaşmanı zorlaştırabilir. Eski bir hikâyenin bugünkü seçimini belirlemesine izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…