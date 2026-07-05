ABD’de Irkçı Patriot Front Örgütünün Yürüyüşü İlginç Görüntülere Sahne Oldu
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 4 Temmuz’da kutlanan Bağımsızlık Günü'nde ırkçı Patriot Front örgütü üyeleri de başkent Washington’da yürüyüş düzenledi. Tek tip kıyafet giyen, yüzlerini maskeyle kapatan grup, “Amerika'yı geri alın” sloganları attı ve Konfederasyon bayrağı açtı.
Metroda siyahi bir kadının ırkçı bir grubun arasında yolculuk etmesi ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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ABD’nin Bağımsızlık Günü kutlamalarında ırkçı gruplar da yer aldı.
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Irkçı grubun arasında kalan siyahi bir kadının görüntülerinin yer aldığı X paylaşımı ise milyonlarca görüntülenme aldı. 👇
ABD’de günün konusu olan paylaşıma birçok cevap da geldi. 👇
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Paylaşımı eleştirenler de oldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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