article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD’de Irkçı Patriot Front Örgütünün Yürüyüşü İlginç Görüntülere Sahne Oldu

ABD’de Irkçı Patriot Front Örgütünün Yürüyüşü İlginç Görüntülere Sahne Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 15:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerika Birleşik Devletleri’nin 4 Temmuz’da kutlanan Bağımsızlık Günü'nde ırkçı Patriot Front örgütü üyeleri de başkent Washington’da yürüyüş düzenledi. Tek tip kıyafet giyen, yüzlerini maskeyle kapatan grup, “Amerika'yı geri alın” sloganları attı ve Konfederasyon bayrağı açtı.

Metroda siyahi bir kadının ırkçı bir grubun arasında yolculuk etmesi ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’nin Bağımsızlık Günü kutlamalarında ırkçı gruplar da yer aldı.

ABD’nin Bağımsızlık Günü kutlamalarında ırkçı gruplar da yer aldı.

Irkçı Patriot Front örgütü üyeleri, tek tip kıyafet giydi ve yüzlerini beyaz kumaş maske ve güneş gözlükleriyle kapattı.

ABD’de birçok kişi tarafından ırkçılık olarak adlandırılan Konfederasyon bayrağını da açan grup, “Amerika'yı geri alın” sloganları attı.

Irkçı grubun arasında kalan siyahi bir kadının görüntülerinin yer aldığı X paylaşımı ise milyonlarca görüntülenme aldı. 👇

Irkçı grubun arasında kalan siyahi bir kadının görüntülerinin yer aldığı X paylaşımı ise milyonlarca görüntülenme aldı. 👇
twitter.com

'Bu görüntü bugünden. Bir Siyah kadın, başkentimize yürüyüş hazırlayan maskeli beyaz milliyetçiler varken DC metrosunda oturuyor.

Bu, Amerika'nın 250. yıldönümü.'

ABD’de günün konusu olan paylaşıma birçok cevap da geldi. 👇

ABD’de günün konusu olan paylaşıma birçok cevap da geldi. 👇
twitter.com

'Yüzü açıkta olan tek kişi.

Her faşist gibi, korkaklar ve yüzlerini gizlerler.'

👇

👇
twitter.com

'Covid sırasında maske takmaktan en çok şikayet eden adamlar şimdi insanları korkutmak ve kimliklerini gizlemek için daha büyüklerini takıyorlar.

Lanet korkaklar ve ikiyüzlüler. Bu ırkçı p.ç kurularının hepsine yazıklar olsun.'

👇

👇
twitter.com

'Bu siyahi kadın, onlarca federal ajanla çevriliyken kendini son derece güvende hissetmelidir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Bu fotoğrafta bir cesur kişi görüyorum.'

👇

👇
twitter.com

'Bu görüntü tüyler ürpertici

Naziler geri dönüyor ve onları 45’te olduğu gibi ezip geçeceğiz'

👇

👇
twitter.com

'Bu resim, 8 Ağustos 1925 tarihine, yani KKK'daki beyaz milliyetçilerin Washington D.C.'de yürüdüğü bir güne kolayca ait olabilirdi. 100+ yıl sonra, Trump'ın Amerika'sında, hâlâ geriye dönüşler görüyoruz. Üşütücü, ürkütücü ve ABD'nin şu anki durumunun mükemmel bir özeti.'

Paylaşımı eleştirenler de oldu. 👇

Paylaşımı eleştirenler de oldu. 👇
twitter.com

'Hangi kadın metroda daha güvende idi?'

NOT: Ukrayna’daki savaştan kaçarak ABD’ye yerleşen Iryna Zarutska, 22 Ağustos 2025’te North Carolina'nın Charlotte kentinde metroda seyahat ederken siyahi Decarlos Brown adlı bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

👇

👇
twitter.com

'Solcuların toplu taşıma güvenliği hakkında tek bir kelime duymak istemiyorum.

Lanet olası tek bir kelime bile.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Bakın, DeCarlos Brown'un Iryna Zarutska'ya yaptığı gibi onu boynundan bıçaklamadıklarına dikkat edin.'

👇

👇
twitter.com

'Yani bir siyahi kadın, bir metroda bir grup “Nazi” ile seyahat etmiş ve onlar onun yerine oturmasını sağlamış, hiçbir şekilde taciz etmemiş mi?

Vay be, gerçekten insanı düşündürüyor.'

👇

👇
twitter.com

'Anlatıcı:

“Yine de, boynuna bıçak saplanmadı ya da hiçbir şekilde zarar görmedi.

Aslında, istatistiksel olarak o otobüste, kendi halkından oluşan bir otobüste olacağından daha güvendeydi.

👇

👇
twitter.com

'Liberalin beyninde bu, bir siyah adamın bir beyaz kadının boynunu bıçaklamasından çok daha kötü. Bu gerçeği kafanda oturtunca, birçok şey anlam kazanmaya başlayacak.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın