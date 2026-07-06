Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyetine Yine Selamlaşılmayan ‘Paraşüt’ler Damgasını Vurdu!

Siyaset Bilimi Bölümü mezuniyetinden yansıyan son görüntülerde, öğrenciler sahnede diplomalarını alırken öğretim üyeleri arasında ‘paraşüt’ ayrımı yaptığı görüldü. Tören boyunca öğrencilerin yalnızca uzun süredir üniversitede görev yapan hocalarının elini sıktığı, sonradan kadroya dahil edilen öğretim üyeleriyle ise tokalaşmayı tercih etmediği anlar törene damgasını vurdu.

Mezunların sahnedeki bu seçici tavrı, üniversitede geçtiğimiz günlerde yaşanan ve çok konuşulan bir başka protestonun hemen ardından geldi. Felsefe Bölümü öğrencileri için düzenlenen törende, diplomasını almak üzere kürsüye çıkan bir genç, belgesini veren öğretim görevlisiyle aynı fotoğraf karesinde bulunmak istememiş ve bu durum sahnede kısa süreli bir soğuk rüzgar esmesine neden olmuştu.

Tepkilerin odağındaki bu olayın sonrasında üniversite yönetimi oldukça sert bir yaptırım kararına imza attı. Rektör Naci İnci’nin kararıyla, sahnede fotoğraf çekilmeyi reddeden öğrencinin mezun kimlik kartı iptal edilirken, kendisine 5 yıl boyunca kampüs alanına giriş yasağı getirildi. Yönetimin aldığı bu disiplin kararı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Siyaset Bilimi töreninde kaydedilen yeni tokalaşma protestosu üniversitedeki gerginliğin ve öğrenci tepkilerinin sürdüğünü gözler önüne serdi.