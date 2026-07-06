Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyetine Yine Selamlaşılmayan ‘Paraşüt’ler Damgasını Vurdu!
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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenlerinde sahnede yaşanan protestolara bir yenisi daha eklendi. Felsefe Bölümü töreninde hocasıyla fotoğraf çekilmeyi reddeden bir öğrenciye kampüse 5 yıl giriş yasağı verilmesinin hemen ardından, Siyaset Bilimi mezuniyetinde de öğrencilerin ‘paraşüt’ öğretim üyeleriyle tokalaşmaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen diploma törenleri, öğrencilerin sahnede gerçekleştirdiği dikkat çekici eylemlerle gündemdeki yerini koruyor.
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İşte yaşananların görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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