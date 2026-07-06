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Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyetine Yine Selamlaşılmayan ‘Paraşüt’ler Damgasını Vurdu!

Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyetine Yine Selamlaşılmayan ‘Paraşüt’ler Damgasını Vurdu!

Boğaziçi Üniversitesi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 07:27
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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenlerinde sahnede yaşanan protestolara bir yenisi daha eklendi. Felsefe Bölümü töreninde hocasıyla fotoğraf çekilmeyi reddeden bir öğrenciye kampüse 5 yıl giriş yasağı verilmesinin hemen ardından, Siyaset Bilimi mezuniyetinde de öğrencilerin ‘paraşüt’ öğretim üyeleriyle tokalaşmaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen diploma törenleri, öğrencilerin sahnede gerçekleştirdiği dikkat çekici eylemlerle gündemdeki yerini koruyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen diploma törenleri, öğrencilerin sahnede gerçekleştirdiği dikkat çekici eylemlerle gündemdeki yerini koruyor.

Siyaset Bilimi Bölümü mezuniyetinden yansıyan son görüntülerde, öğrenciler sahnede diplomalarını alırken öğretim üyeleri arasında ‘paraşüt’ ayrımı yaptığı görüldü. Tören boyunca öğrencilerin yalnızca uzun süredir üniversitede görev yapan hocalarının elini sıktığı, sonradan kadroya dahil edilen öğretim üyeleriyle ise tokalaşmayı tercih etmediği anlar törene damgasını vurdu.

Mezunların sahnedeki bu seçici tavrı, üniversitede geçtiğimiz günlerde yaşanan ve çok konuşulan bir başka protestonun hemen ardından geldi. Felsefe Bölümü öğrencileri için düzenlenen törende, diplomasını almak üzere kürsüye çıkan bir genç, belgesini veren öğretim görevlisiyle aynı fotoğraf karesinde bulunmak istememiş ve bu durum sahnede kısa süreli bir soğuk rüzgar esmesine neden olmuştu.

Tepkilerin odağındaki bu olayın sonrasında üniversite yönetimi oldukça sert bir yaptırım kararına imza attı. Rektör Naci İnci’nin kararıyla, sahnede fotoğraf çekilmeyi reddeden öğrencinin mezun kimlik kartı iptal edilirken, kendisine 5 yıl boyunca kampüs alanına giriş yasağı getirildi. Yönetimin aldığı bu disiplin kararı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Siyaset Bilimi töreninde kaydedilen yeni tokalaşma protestosu üniversitedeki gerginliğin ve öğrenci tepkilerinin sürdüğünü gözler önüne serdi.

İşte yaşananların görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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