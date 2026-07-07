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NATO Nedir, Açılımı Ne, Türkiye Ne Zaman Üye Oldu? 2026 NATO Zirvesi Öncesi Merak Edilenler

NATO Nedir, Açılımı Ne, Türkiye Ne Zaman Üye Oldu? 2026 NATO Zirvesi Öncesi Merak Edilenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 10:44
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2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ev sahipliği yapacağı zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. Zirve öncesinde NATO’nun ne olduğu, açılımı, genel sekreteri, kuruluş süreci, üye ülkeleri ve Türkiye’nin ittifaka nasıl katıldığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 

Sizler için merak edilen soruları yanıtladık. Gelin detaylara geçelim…

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NATO Nedir?

NATO Nedir?

NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden oluşan siyasi ve askeri bir savunma ittifakıdır. Örgütün temel amacı, üye ülkelerin güvenliğini birlikte korumaktır. NATO’ya göre bir üyeye yönelik saldırı, tüm ittifaka yapılmış sayılır.  

NATO Nasıl Kurulmuştur?

NATO, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ortak güvenlik ihtiyacıyla kuruldu. Kuzey Atlantik Antlaşması, 4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından imzalandı. Bu antlaşmayla üye ülkeler, güvenliklerini siyasi ve askeri iş birliğiyle koruma kararı aldı.

NATO’nun Açılımı Nedir?

NATO’nun Açılımı Nedir?

NATO’nun açılımı North Atlantic Treaty Organization ifadesidir. Türkçede bu ad Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olarak kullanılır. NATO, adını 4 Nisan 1949’da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması’ndan alır.

NATO Genel Sekreteri Kimdir?

NATO Genel Sekreteri Kimdir?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’dir. Rutte, 1 Ekim 2024’te NATO’nun 14. Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Genel Sekreter, ittifakın siyasi koordinasyonunu yürütür ve üye ülkeler arasında ortak karar alınmasına yardımcı olur.

NATO Üyeleri Kimdir?

NATO Üyeleri Kimdir?

NATO’nun güncel olarak 32 üyesi vardır. Üye ülkeler arasında Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Polonya, Norveç, Yunanistan, Hollanda, Belçika, Portekiz, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Danimarka, İzlanda, Finlandiya ve İsveç yer alır. İsveç, 7 Mart 2024’te ittifaka katılan son ülke oldu.  

Türkiye NATO'ya Nasıl Üye Oldu?

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında güvenlik politikasını Batı ittifakıyla uyumlu hale getirdi. Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin protokol 17 Ekim 1951’de imzalandı. Kuzey Atlantik Antlaşması’na katılım kanunu 18 Şubat 1952’de kabul edildi ve Türkiye aynı tarihte Yunanistan ile birlikte NATO’ya üye oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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