NATO Nedir, Açılımı Ne, Türkiye Ne Zaman Üye Oldu? 2026 NATO Zirvesi Öncesi Merak Edilenler

NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden oluşan siyasi ve askeri bir savunma ittifakıdır. Örgütün temel amacı, üye ülkelerin güvenliğini birlikte korumaktır. NATO’ya göre bir üyeye yönelik saldırı, tüm ittifaka yapılmış sayılır.

NATO Nasıl Kurulmuştur?

NATO, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ortak güvenlik ihtiyacıyla kuruldu. Kuzey Atlantik Antlaşması, 4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından imzalandı. Bu antlaşmayla üye ülkeler, güvenliklerini siyasi ve askeri iş birliğiyle koruma kararı aldı.