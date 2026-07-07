Donald Trump’a Düzenlenen Resmi Karşılama Töreninde Yeniçeriler de Yer Aldı
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NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı. Karşılama töreninde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi Erhan Afyoncu, “Osmanlı’nın muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası” olarak tanımladığı yeniçerilerin törende yer almasının çok doğru bir uygulama olduğunu söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyaretinin yankıları sürüyor.
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Erhan Afyoncu’nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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