Donald Trump’a Düzenlenen Resmi Karşılama Töreninde Yeniçeriler de Yer Aldı

NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı. Karşılama töreninde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi Erhan Afyoncu, “Osmanlı’nın muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası” olarak tanımladığı yeniçerilerin törende yer almasının çok doğru bir uygulama olduğunu söyledi.