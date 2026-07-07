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Donald Trump’a Düzenlenen Resmi Karşılama Töreninde Yeniçeriler de Yer Aldı

Donald Trump’a Düzenlenen Resmi Karşılama Töreninde Yeniçeriler de Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2026 - 19:42
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NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı. Karşılama töreninde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi Erhan Afyoncu, “Osmanlı’nın muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası” olarak tanımladığı yeniçerilerin törende yer almasının çok doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyaretinin yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyaretinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı törenle karşıladı.

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin millî marşlarını çaldı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, karşılama töreninde yeniçerilerin de olmasını “çok doğru uygulama” diye tanımladı.

Erhan Afyoncu’nun paylaşımı 👇

Erhan Afyoncu’nun paylaşımı 👇
twitter.com

'Osmanlı'nın muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası Yeniçeriler, 200 yıl sonra bir devlet töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. 

Not: Birçok ülke devlet törenlerinde kendi tarihlerinin önemli askeri birlikleriyle misafirlerini karşılıyor. Yeniçerilerin bu törenlerde kullanılması gerektiğini senelerden beri söylüyordum. Çok doğru bir uygulama oldu.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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