Belçika Savunma Bakanı Theo Francken Gelen Uyarı Üzerine O Fotoğrafını Sildi
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Theo Francken daha önce yaptığı bir açıklamada Atatürk'ü şu sözlerle övmüştü:
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NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen bakan bir fotoğraf daha paylaştı.
Ancak bu poz ve rahat tavır saygısızca bulundu ve bir Türk kullanıcı bakanı uyardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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