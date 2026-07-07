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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken Gelen Uyarı Üzerine O Fotoğrafını Sildi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken Gelen Uyarı Üzerine O Fotoğrafını Sildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 16:58
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Daha önce Atatürk hakkında kullandığı övgü dolu sözlerle dikkat çeken Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen siyasiler arasındaydı. Türk bayrağı ve Atatürk portresi önünde bacak bacak üstüne atarak poz veren Francken gelen bir uyarı üzerine o paylaşımı sildi.

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Theo Francken daha önce yaptığı bir açıklamada Atatürk'ü şu sözlerle övmüştü:

Theo Francken daha önce yaptığı bir açıklamada Atatürk'ü şu sözlerle övmüştü:

*Atatürk’e duyduğum saygı çok büyük. 100 yıl önce Batı Avrupa ülkelerinden çok önce kadınlara oy kullanma hakkı verdi. 

*Dünyanın Atatürk gibi insanlara ihtiyacı var.

*Geçen yıl mozolesi önünde diz çöktüm. Bir daha olsa bir daha yaparım. Tereddüt bile etmeden.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen bakan bir fotoğraf daha paylaştı.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen bakan bir fotoğraf daha paylaştı.

Fotoğrafa 'Tekrar merhaba güzel Türkiye’m ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk.' notunu ekledi.

Ancak bu poz ve rahat tavır saygısızca bulundu ve bir Türk kullanıcı bakanı uyardı.

Ancak bu poz ve rahat tavır saygısızca bulundu ve bir Türk kullanıcı bakanı uyardı.

Türk kullanıcının 'Türkiye'de böyle oturmak saygısızlık olarak görülür, Sayın Bakan.' sözleri üzerine Francken 'Amacım bu değildi, üzgünüm.' yazdı ve paylaşımını sildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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