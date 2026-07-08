Yargıtay'dan Emsal Karar: Maaşını Eve Harcamayan Kocalar Yandı

Süreç, evliliklerinde uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası açmasıyla başladı. Dosyayı ilk olarak inceleyen Aile Mahkemesi, tarafları dinledikten sonra evliliğin bitmesinde her iki tarafın da 'eşit kusurlu' olduğuna hükmetti. Bu karar doğrultusunda kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi.

Mahkemenin verdiği bu kararı kabul etmeyen kadın, avukatı aracılığıyla davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak başvuruyu reddetti. Hak mücadelesini sürdüren kadın, bu kez kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.