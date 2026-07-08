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Yargıtay'dan Emsal Karar: Maaşını Eve Harcamayan Kocalar Yandı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Maaşını Eve Harcamayan Kocalar Yandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 10:51
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Yargıtay, evlilik birliğinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kazancını ailesi ve evi için harcamayan eşlerle ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, düzenli bir işi olmadığı halde kazandığı parayı evine harcamayan ve çocuklarının harçlıklarına göz diken kocayı, boşanma davasında 'ağır kusurlu' ilan etti.

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Her iki tarafın 'eşit kusurlu' olduğuna karar verildi. Kararı kabul etmeyen kadın, soluğu istinaf mahkemesinde aldı.

Her iki tarafın 'eşit kusurlu' olduğuna karar verildi. Kararı kabul etmeyen kadın, soluğu istinaf mahkemesinde aldı.

Süreç, evliliklerinde uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası açmasıyla başladı. Dosyayı ilk olarak inceleyen Aile Mahkemesi, tarafları dinledikten sonra evliliğin bitmesinde her iki tarafın da 'eşit kusurlu' olduğuna hükmetti. Bu karar doğrultusunda kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi.

Mahkemenin verdiği bu kararı kabul etmeyen kadın, avukatı aracılığıyla davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak başvuruyu reddetti. Hak mücadelesini sürdüren kadın, bu kez kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay, erkeğin eve sürekli geç gelmesini, aldığı maaşı ev için harcamamasını kusurlu saydı.

Yargıtay, erkeğin eve sürekli geç gelmesini, aldığı maaşı ev için harcamamasını kusurlu saydı.

Dosyanın ulaştığı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ezber bozan bir karara hükmetti. Yüksek mahkeme, erkeğin düzenli bir işinin olmamasını, iş dışındaki vakitlerde eve sürekli geç gelmesini ve aldığı maaşı evinin ihtiyaçları için harcamamasını kusur olarak nitelendirdi.

Yargıtay, annelerinin çocuklara verdiği harçlıkları, babanın çocukların cebinden habersizce almasını ağır bir kusur olarak kabul etti. Bunun yanı sıra erkeğin eşine yönelik sürekli hakaretlerde bulunduğu ve fiziksel-psikolojik şiddet uyguladığı da kayıtlara geçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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