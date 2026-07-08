Yargıtay'dan Emsal Karar: Maaşını Eve Harcamayan Kocalar Yandı
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Yargıtay, evlilik birliğinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kazancını ailesi ve evi için harcamayan eşlerle ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, düzenli bir işi olmadığı halde kazandığı parayı evine harcamayan ve çocuklarının harçlıklarına göz diken kocayı, boşanma davasında 'ağır kusurlu' ilan etti.
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Her iki tarafın 'eşit kusurlu' olduğuna karar verildi. Kararı kabul etmeyen kadın, soluğu istinaf mahkemesinde aldı.
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Yargıtay, erkeğin eve sürekli geç gelmesini, aldığı maaşı ev için harcamamasını kusurlu saydı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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