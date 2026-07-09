Külliye ve Mehter Tepkisi Gündem Olan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'den "Çok Etkilendim" Açıklaması
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen liderler arasında en dikkat çeken isimlerden biri de İzlanda’nın 38 yaşındaki Başbakanı Kristrun Frostadottir olmuştu. Frostadottir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve mehterli karşılama karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. NATO Zirvesi’ni takip eden Hamid İhtiyar’a açıklamalarda bulunan İzlanda Başbakanı, “Çok etkilendim.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hamid İhtiyar / X
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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