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NATO Zirvesi'nde Dikkatleri Üzerine Çekti: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Güzelliğiyle Övgü Topladı!

NATO Zirvesi'nde Dikkatleri Üzerine Çekti: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Güzelliğiyle Övgü Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2026 - 09:32
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Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi'yle birlikte dünyanın gözünü üzerine çevirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan onlarca dünya lideri diplomasi trafiğini sürdürürken, zirvenin yalnızca siyasi kararları değil kameralara yansıyan ilginç anları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin zarif tarzı, gençlik fotoğraflarının yeniden dolaşıma girmesiyle gündem oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verilen resmi akşam yemeğinde dikkat çeken ilk detay, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davete katılan son lider olmasıydı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verilen resmi akşam yemeğinde dikkat çeken ilk detay, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davete katılan son lider olmasıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetlileri Külliye girişinde tek tek karşılarken Meloni'nin gecikmesi nedeniyle kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı.

Ancak gecenin en büyük gündemi bu olmadı.

Siyah, sade ama son derece şık takımı ve ışıltılı kolyesiyle objektiflerin karşısına çıkan Meloni, sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşımın konusu haline geldi.

Ankara'daki görüntülerinin ardından Meloni'nin gençlik yıllarına ait fotoğraflar da yeniden dolaşıma girdi.

Ankara'daki görüntülerinin ardından Meloni'nin gençlik yıllarına ait fotoğraflar da yeniden dolaşıma girdi.

Eski kareleri gören birçok kişi, yıllar içinde doğal görünümünü büyük ölçüde koruduğunu söylerken, 'Gençliği de çok güzelmiş.', 'Yıllar ona yakışmış.' yorumları sosyal medyada öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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