NATO Zirvesi'nde Dikkatleri Üzerine Çekti: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Güzelliğiyle Övgü Topladı!
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Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi'yle birlikte dünyanın gözünü üzerine çevirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan onlarca dünya lideri diplomasi trafiğini sürdürürken, zirvenin yalnızca siyasi kararları değil kameralara yansıyan ilginç anları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin zarif tarzı, gençlik fotoğraflarının yeniden dolaşıma girmesiyle gündem oldu.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verilen resmi akşam yemeğinde dikkat çeken ilk detay, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davete katılan son lider olmasıydı.
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Ankara'daki görüntülerinin ardından Meloni'nin gençlik yıllarına ait fotoğraflar da yeniden dolaşıma girdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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