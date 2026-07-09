NATO Zirvesi'nde Dikkatleri Üzerine Çekti: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Güzelliğiyle Övgü Topladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetlileri Külliye girişinde tek tek karşılarken Meloni'nin gecikmesi nedeniyle kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı.

Ancak gecenin en büyük gündemi bu olmadı.

Siyah, sade ama son derece şık takımı ve ışıltılı kolyesiyle objektiflerin karşısına çıkan Meloni, sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşımın konusu haline geldi.