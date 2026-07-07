Adele'in Değişen Yüz Hatları Gündem Oldu: Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Müzik kariyeri boyunca çıkardığı albümlere yaşını isim olarak veren Adele, '21', '25' ve '30' albümleriyle milyonlarca satış rakamına ulaştı. Grammy Ödülleri başta olmak üzere sayısız prestijli ödül kazanan sanatçı, 'Skyfall' filmi için seslendirdiği aynı isimli şarkıyla Oscar da kazandı.

'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Set Fire to the Rain', 'Hello' ve 'Easy On Me' gibi parçaları ise yalnızca listelerin zirvesine yerleşmekle kalmadı, yıllar geçmesine rağmen dinlenmeye devam eden modern klasikler arasına girdi.

2020 yılında ortaya çıkan yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtan Adele, yaklaşık 45 kilo vererek son yılların en dikkat çeken fiziksel değişimlerinden birini yaşadı.

Sanatçı, bu sürecin estetik kaygılardan değil, boşanma döneminde yaşadığı yoğun anksiyeteyle başa çıkabilmek için başladığı spor rutininden kaynaklandığını açıklamıştı. Düzenli ağırlık antrenmanları, yürüyüş ve boks yapan Adele, zamanla hem fiziksel hem de mental olarak kendisini çok daha güçlü hissettiğini söylemişti.