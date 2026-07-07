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Adele'in Değişen Yüz Hatları Gündem Oldu: Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Adele'in Değişen Yüz Hatları Gündem Oldu: Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 14:54
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Dünyanın en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Adele, yalnızca söylediği şarkılarla değil, yıllar içinde yaşadığı büyük değişimle de adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri oldu. 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Hello' ve 'Easy On Me' gibi unutulmaz hitlerle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran İngiliz yıldız, son yıllarda verdiği kilolar ve bambaşka görünümüyle de sık sık gündeme geliyor. Uzun süren sessizliğinin ardından Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde görüntülenen Adele'in fit hali ve değişen tarzı, sosyal medyada yine en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Adele, duygusal şarkı sözleri, güçlü yorumu ve etkileyici sesi sayesinde kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü.

Adele, duygusal şarkı sözleri, güçlü yorumu ve etkileyici sesi sayesinde kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü.

Müzik kariyeri boyunca çıkardığı albümlere yaşını isim olarak veren Adele, '21', '25' ve '30' albümleriyle milyonlarca satış rakamına ulaştı. Grammy Ödülleri başta olmak üzere sayısız prestijli ödül kazanan sanatçı, 'Skyfall' filmi için seslendirdiği aynı isimli şarkıyla Oscar da kazandı.

'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Set Fire to the Rain', 'Hello' ve 'Easy On Me' gibi parçaları ise yalnızca listelerin zirvesine yerleşmekle kalmadı, yıllar geçmesine rağmen dinlenmeye devam eden modern klasikler arasına girdi.

2020 yılında ortaya çıkan yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtan Adele, yaklaşık 45 kilo vererek son yılların en dikkat çeken fiziksel değişimlerinden birini yaşadı.

Sanatçı, bu sürecin estetik kaygılardan değil, boşanma döneminde yaşadığı yoğun anksiyeteyle başa çıkabilmek için başladığı spor rutininden kaynaklandığını açıklamıştı. Düzenli ağırlık antrenmanları, yürüyüş ve boks yapan Adele, zamanla hem fiziksel hem de mental olarak kendisini çok daha güçlü hissettiğini söylemişti.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Adele, geçtiğimiz günlerde Silverstone Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde görüntülendi.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Adele, geçtiğimiz günlerde Silverstone Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde görüntülendi.

Objektiflere yansıyan dünyaca ünlü şarkıcının fit görünümü yine sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Özellikle belirginleşen yüz hatları ve yıllardır koruduğu formu birçok hayranının dikkatinden kaçmadı.

Bazı kullanıcılar Adele'in yıllar geçtikçe çok daha genç göründüğünü söylerken, birçok kişi ise değişen yüz hatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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