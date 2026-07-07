Adele'in Değişen Yüz Hatları Gündem Oldu: Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
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Dünyanın en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Adele, yalnızca söylediği şarkılarla değil, yıllar içinde yaşadığı büyük değişimle de adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri oldu. 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Hello' ve 'Easy On Me' gibi unutulmaz hitlerle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran İngiliz yıldız, son yıllarda verdiği kilolar ve bambaşka görünümüyle de sık sık gündeme geliyor. Uzun süren sessizliğinin ardından Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde görüntülenen Adele'in fit hali ve değişen tarzı, sosyal medyada yine en çok konuşulan konular arasına girdi.
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Adele, duygusal şarkı sözleri, güçlü yorumu ve etkileyici sesi sayesinde kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü.
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Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Adele, geçtiğimiz günlerde Silverstone Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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