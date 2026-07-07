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153 Kilodan 60 Kiloya Düşmüştü: Pelin Öztekin'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

153 Kilodan 60 Kiloya Düşmüştü: Pelin Öztekin'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 13:13
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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yıllar önce geçirdiği büyük fiziksel değişimle de uzun süre adından söz ettiren Pelin Öztekin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sözcü'nün haberine göre, yeni yaşını kutlayan oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken, yıllar önce geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından verdiği 93 kiloyu korumaya devam etmesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 

Kaynak: Sözcü

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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Rasim Öztekin'in kızı olarak sanatla iç içe büyüyen Pelin Öztekin, yıllar içinde kendi başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Rasim Öztekin'in kızı olarak sanatla iç içe büyüyen Pelin Öztekin, yıllar içinde kendi başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Oyunculuğa Hayat Bilgisi dizisiyle adım atan Öztekin'in asıl çıkışı ise Yılmaz Erdoğan'ın kurduğu BKM Mutfak ekibine katılmasıyla oldu.

Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki birbirinden eğlenceli karakterleriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanan başarılı oyuncu, komedi alanındaki başarısını daha sonra Doksanlar, Hayat Şarkısı, Koca Koca Yalanlar, Aşk Ağlatır, Çatı Katı Aşk ve Yaz Şarkısı gibi dizilerle sürdürdü. Sinema tarafında da Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Öztekin, yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

Ancak başarılı oyuncu, kariyeri kadar yıllar önce yaşadığı büyük fiziksel değişimle de uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Pelin Öztekin, 2014 yılında sağlık sorunları nedeniyle radikal bir karar alarak tüp mide ameliyatı geçirdi.

O dönem yaklaşık 153 kilo olan oyuncu, fazla kiloları nedeniyle nefes almakta, yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlandığını açıklamıştı. Geçirdiği operasyonun ardından porsiyonlarının küçülmesiyle ilk aylarda hızla kilo veren Öztekin, daha sonra düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyi de hayatının bir parçası haline getirdi.

Yaklaşık iki yıl süren süreç sonunda tam 93 kilo veren oyuncu, 60 kiloya kadar düştü.

Yaklaşık iki yıl süren süreç sonunda tam 93 kilo veren oyuncu, 60 kiloya kadar düştü.

Büyük kilo kaybının ardından oluşan deri sarkmalarını gidermek için ise '360 derece body lift' adı verilen kapsamlı bir estetik operasyon geçirdi.

Yaşadığı değişim yıllarca magazin gündeminde konuşulurken, Pelin Öztekin de birçok röportajında bu sürecin yalnızca fiziksel değil psikolojik anlamda da hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

Sözcü'nün haberine göre, aradan geçen uzun yıllara rağmen Pelin Öztekin, verdiği kiloları korumaya devam ediyor. 

39. yaşını kutladığı son paylaşımında beyaz kombiniyle objektif karşısına geçen oyuncu, fit görünümüyle takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada paylaşılan karelerde yıllar önce geçirdiği büyük değişimin izlerini koruduğu görülen Öztekin'in son hali gündem oldu.

Öte yandan başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda yaptığı samimi açıklamalarla da dikkat çekmişti. Kilo verdikten sonra insanların kendisine bakışının değiştiğini söyleyen Öztekin, 'Kiloluyken daha çapkındım.' sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Hem kariyerindeki istikrarlı yükselişi hem de yıllardır koruduğu fit görünümüyle gündeme gelmeye devam eden Pelin Öztekin, son paylaşımıyla bir kez daha sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmayı başardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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