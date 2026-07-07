153 Kilodan 60 Kiloya Düşmüştü: Pelin Öztekin'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Oyunculuğa Hayat Bilgisi dizisiyle adım atan Öztekin'in asıl çıkışı ise Yılmaz Erdoğan'ın kurduğu BKM Mutfak ekibine katılmasıyla oldu.

Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki birbirinden eğlenceli karakterleriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanan başarılı oyuncu, komedi alanındaki başarısını daha sonra Doksanlar, Hayat Şarkısı, Koca Koca Yalanlar, Aşk Ağlatır, Çatı Katı Aşk ve Yaz Şarkısı gibi dizilerle sürdürdü. Sinema tarafında da Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Öztekin, yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

Ancak başarılı oyuncu, kariyeri kadar yıllar önce yaşadığı büyük fiziksel değişimle de uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Pelin Öztekin, 2014 yılında sağlık sorunları nedeniyle radikal bir karar alarak tüp mide ameliyatı geçirdi.

O dönem yaklaşık 153 kilo olan oyuncu, fazla kiloları nedeniyle nefes almakta, yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlandığını açıklamıştı. Geçirdiği operasyonun ardından porsiyonlarının küçülmesiyle ilk aylarda hızla kilo veren Öztekin, daha sonra düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyi de hayatının bir parçası haline getirdi.