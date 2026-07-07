153 Kilodan 60 Kiloya Düşmüştü: Pelin Öztekin'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yıllar önce geçirdiği büyük fiziksel değişimle de uzun süre adından söz ettiren Pelin Öztekin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sözcü'nün haberine göre, yeni yaşını kutlayan oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken, yıllar önce geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından verdiği 93 kiloyu korumaya devam etmesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Kaynak: Sözcü
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Rasim Öztekin'in kızı olarak sanatla iç içe büyüyen Pelin Öztekin, yıllar içinde kendi başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı.
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Yaklaşık iki yıl süren süreç sonunda tam 93 kilo veren oyuncu, 60 kiloya kadar düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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