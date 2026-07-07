"Herkes Çok Dertli" Diyen Gupse Özay'ın Arkadaşlık Yorumu Tepki Çekti!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-GikC...
Türk sinemasının sevilen oyuncu ve senaristlerinden Gupse Özay, bu kez rol aldığı projelerle değil, yakın arkadaşı Esra Ruşan'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İnsan ilişkileri ve arkadaşlık anlayışına dair samimi itiraflarda bulunan Özay, organizasyonlara katılmaktan neden hoşlanmadığını anlatırken kullandığı ifadelerle sosyal medyayı ikiye böldü. 'Herkes çok dertli' sözleriyle dikkat çeken başarılı oyuncunun, Esra Ruşan'la arasında geçen diyalog ise kısa sürede en çok konuşulan anlardan biri oldu.
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Gupse Özay, yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, kaleme aldığı hikAyeler ve yarattığı karakterlerle de Türk sinemasının en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.
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Program boyunca Esra Ruşan ile yıllara dayanan dostluklarının verdiği rahatlıkla oldukça samimi bir sohbet gerçekleştiren Gupse Özay, neden eskisi kadar sosyal olmadığını da anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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