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"Herkes Çok Dertli" Diyen Gupse Özay'ın Arkadaşlık Yorumu Tepki Çekti!

"Herkes Çok Dertli" Diyen Gupse Özay'ın Arkadaşlık Yorumu Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 11:07
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Türk sinemasının sevilen oyuncu ve senaristlerinden Gupse Özay, bu kez rol aldığı projelerle değil, yakın arkadaşı Esra Ruşan'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İnsan ilişkileri ve arkadaşlık anlayışına dair samimi itiraflarda bulunan Özay, organizasyonlara katılmaktan neden hoşlanmadığını anlatırken kullandığı ifadelerle sosyal medyayı ikiye böldü. 'Herkes çok dertli' sözleriyle dikkat çeken başarılı oyuncunun, Esra Ruşan'la arasında geçen diyalog ise kısa sürede en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Kaynak: Esra Ruşan ile Herkes Kendine Baksın

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-GikC...
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Gupse Özay, yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, kaleme aldığı hikAyeler ve yarattığı karakterlerle de Türk sinemasının en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.

Gupse Özay, yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, kaleme aldığı hikAyeler ve yarattığı karakterlerle de Türk sinemasının en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.

Gülse Birsel'in yazdığı Yalan Dünya dizisindeki unutulmaz Nurhayat karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Özay, asıl çıkışını ise kendi yazdığı filmlerle yaptı.

Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve son olarak Lohusa gibi gişede milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımlarla kendine has bir mizah dili oluşturan başarılı oyuncu, son dönemde dijital projelerde de üretmeye devam ediyor. Hem senarist hem oyuncu hem de yaratıcı kimliğiyle öne çıkan Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de verdiği röportajlar ve samimi açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Son olarak yakın arkadaşı Esra Ruşan'ın YouTube'da hazırlayıp sunduğu 'Herkes Kendine Baksın' programının sezon finaline konuk olan Özay'ın arkadaşlık ve insan ilişkilerine dair yaptığı açıklamalar izleyenlerin dikkatini çekti.

Program boyunca Esra Ruşan ile yıllara dayanan dostluklarının verdiği rahatlıkla oldukça samimi bir sohbet gerçekleştiren Gupse Özay, neden eskisi kadar sosyal olmadığını da anlattı.

Esra Ruşan'ın, 'Yazın bile evden çıkmıyorsun.' sözleri üzerine konuşan Özay, dışarı çıktığında kendisini istemeden de olsa herkesin derdini dinleyen biri olarak bulduğunu söyledi.

Çevresindeki insanların kendisine rahatça içini döktüğünü belirten başarılı oyuncu, yüksek empati kurduğu için bu durumun zamanla kendisini duygusal olarak yorduğunu ifade etti. Bu nedenle uzun uzun oturup dertleşilen buluşmalardansa, birlikte eğlenebilecekleri aktiviteleri tercih ettiğini anlattı.

Esra Ruşan'a dönerek, 'Seninle bütün gün lunaparka gidebilirim, gondola binebiliriz, resim yapabiliriz ama oturup saatlerce dert konuşmak bana iyi gelmiyor.' sözleriyle arkadaşlık anlayışını özetleyen Özay'ın bu açıklamaları sosyal medyada da çok konuşuldu.

Gupse Özay'ın 'Organizasyon demek insan demek, her insanla konuşacağım, kahvesini getireceğim belki, onun belki derdini dinleyeceğim. Of herkes çok dertli falan, bu sefer empati...' sözlerine 'Arkadaşlık bu ya hani!' şeklinde cevap veren Esra Ruşan ardından şu yanıtı aldı: 'Arkadaşlarımla lunaparka gidebilirim. Seninle mesela bütün günümü lunaparka ayırabilirim.' şeklinde konuşan Gupse Özay, Esra Ruşan'a karşı 'Sen bir de çok dramatiksin' sözlerini kullandı. Esra Ruşan'dan ise 'Başladık yine, beni b*klamaya başladık!' yanıtı geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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