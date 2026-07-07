"Herkes Çok Dertli" Diyen Gupse Özay'ın Arkadaşlık Yorumu Tepki Çekti!

Gülse Birsel'in yazdığı Yalan Dünya dizisindeki unutulmaz Nurhayat karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Özay, asıl çıkışını ise kendi yazdığı filmlerle yaptı.

Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve son olarak Lohusa gibi gişede milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımlarla kendine has bir mizah dili oluşturan başarılı oyuncu, son dönemde dijital projelerde de üretmeye devam ediyor. Hem senarist hem oyuncu hem de yaratıcı kimliğiyle öne çıkan Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de verdiği röportajlar ve samimi açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Son olarak yakın arkadaşı Esra Ruşan'ın YouTube'da hazırlayıp sunduğu 'Herkes Kendine Baksın' programının sezon finaline konuk olan Özay'ın arkadaşlık ve insan ilişkilerine dair yaptığı açıklamalar izleyenlerin dikkatini çekti.