Eski Nişanlısından Oyuncu Biran Damla Yılmaz'a Olay Suçlamalar!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bu kez kariyeriyle değil eski nişanlısı Abdurrahman Aydın'ın hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündemde. Sabah'ın haberine göre, Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Yılmaz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarında bulundu. Almanya'daki oturum sürecinden resmi evraklarda bulunduğu öne sürülen tutarsızlıklara kadar birçok dikkat çekici iddianın yer aldığı başvuruyla ilgili nihai değerlendirmeyi ise yürütülecek adli soruşturma belirleyecek. İşte dosyada öne çıkan iddialar ve Biran Damla Yılmaz cephesinden gelen açıklamalar...
Kaynak: Sabah/ Aybike Şahin
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Ekranların sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam eden Biran Damla Yılmaz, bu kez rol aldığı projelerle değil, eski nişanlısı Abdurrahman Aydın'ın kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi.
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Sabah'tan Aybike Şahin'in haberine göre, şikayet dilekçesindeki en dikkat çeken iddialardan biri ise ilişkinin amacına yönelik oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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