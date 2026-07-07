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Eski Nişanlısından Oyuncu Biran Damla Yılmaz'a Olay Suçlamalar!

Eski Nişanlısından Oyuncu Biran Damla Yılmaz'a Olay Suçlamalar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 12:18
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Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bu kez kariyeriyle değil eski nişanlısı Abdurrahman Aydın'ın hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündemde. Sabah'ın haberine göre, Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Yılmaz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarında bulundu. Almanya'daki oturum sürecinden resmi evraklarda bulunduğu öne sürülen tutarsızlıklara kadar birçok dikkat çekici iddianın yer aldığı başvuruyla ilgili nihai değerlendirmeyi ise yürütülecek adli soruşturma belirleyecek. İşte dosyada öne çıkan iddialar ve Biran Damla Yılmaz cephesinden gelen açıklamalar...

Kaynak: Sabah/ Aybike Şahin

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Ekranların sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam eden Biran Damla Yılmaz, bu kez rol aldığı projelerle değil, eski nişanlısı Abdurrahman Aydın'ın kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi.

Ekranların sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine devam eden Biran Damla Yılmaz, bu kez rol aldığı projelerle değil, eski nişanlısı Abdurrahman Aydın'ın kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi.

Almanya'da bir kahve zincirinin sahibi olduğu belirtilen Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçe, magazin ve yargı gündemine bomba gibi düştü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Abdurrahman Aydın, eski nişanlısı Biran Damla Yılmaz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla savcılığa başvurdu. Dilekçede yer alan iddiaların soruşturulması ve gerekli görülmesi halinde resmi belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesi talep edildi.

Henüz iddia aşamasında olan dosyayla ilgili soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Sabah'tan Aybike Şahin'in haberine göre, şikayet dilekçesindeki en dikkat çeken iddialardan biri ise ilişkinin amacına yönelik oldu.

Sabah'tan Aybike Şahin'in haberine göre, şikayet dilekçesindeki en dikkat çeken iddialardan biri ise ilişkinin amacına yönelik oldu.

Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın kendisiyle olan ilişkisini Almanya'da oturum izni elde edebilmek ve çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla kullandığını öne sürdü. İddiaya göre bu süreçte resmi evraklarda usulsüzlük yapıldı ve oyuncuya ait olduğu belirtilen bazı belgelerde farklı doğum tarihleri yer aldı.

Aydın'ın avukatları, pasaport ve diploma gibi resmi evraklarda bulunduğu iddia edilen tarih farklılıklarının 'resmî belgede sahtecilik' şüphesi doğurduğunu savunarak belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti.

Şikayet dilekçesinde ayrıca Abdurrahman Aydın'ın Almanya'da yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı bilgisine de yer verildi. Aydın, yaşanan süreç nedeniyle kendisinin de hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Almanya'da yaptırıldığı öne sürülen estetik işlemlerle ilgili oldu. Aydın, oyuncunun yaklaşık 144 bin Euro tutarında estetik operasyon borcu bulunduğunu ve bu süreç nedeniyle Almanya'da hukuki işlemlerle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaların gündeme gelmesinin ardından Biran Damla Yılmaz cephesinden de açıklama geldi.

Oyuncu, eski nişanlısının öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, Almanya'ya oturum almak amacıyla değil uzun yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarının tedavisi için gittiğini ifade etmişti.

Biran Damla Yılmaz ayrıca ilişkilerinin sona ermesinin ardından eski nişanlısı tarafından tehdit, şantaj ve psikolojik baskıya maruz kaldığını öne sürerek daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını da açıklamıştı.

Estetik operasyonlar ve borç iddialarını da reddeden oyuncu, söz konusu harcamaların kendisine ait olmadığını, eski nişanlısının kendi mali yükümlülüklerini kendisine mal etmeye çalıştığını savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşınan dosyada yer alan iddiaların doğruluğu ise yürütülecek soruşturma, resmi belge incelemeleri ve adli süreç sonucunda netlik kazanacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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