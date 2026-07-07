Eski Nişanlısından Oyuncu Biran Damla Yılmaz'a Olay Suçlamalar!

Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın kendisiyle olan ilişkisini Almanya'da oturum izni elde edebilmek ve çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla kullandığını öne sürdü. İddiaya göre bu süreçte resmi evraklarda usulsüzlük yapıldı ve oyuncuya ait olduğu belirtilen bazı belgelerde farklı doğum tarihleri yer aldı.

Aydın'ın avukatları, pasaport ve diploma gibi resmi evraklarda bulunduğu iddia edilen tarih farklılıklarının 'resmî belgede sahtecilik' şüphesi doğurduğunu savunarak belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti.

Şikayet dilekçesinde ayrıca Abdurrahman Aydın'ın Almanya'da yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı bilgisine de yer verildi. Aydın, yaşanan süreç nedeniyle kendisinin de hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Almanya'da yaptırıldığı öne sürülen estetik işlemlerle ilgili oldu. Aydın, oyuncunun yaklaşık 144 bin Euro tutarında estetik operasyon borcu bulunduğunu ve bu süreç nedeniyle Almanya'da hukuki işlemlerle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaların gündeme gelmesinin ardından Biran Damla Yılmaz cephesinden de açıklama geldi.

Oyuncu, eski nişanlısının öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, Almanya'ya oturum almak amacıyla değil uzun yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarının tedavisi için gittiğini ifade etmişti.

Biran Damla Yılmaz ayrıca ilişkilerinin sona ermesinin ardından eski nişanlısı tarafından tehdit, şantaj ve psikolojik baskıya maruz kaldığını öne sürerek daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını da açıklamıştı.

Estetik operasyonlar ve borç iddialarını da reddeden oyuncu, söz konusu harcamaların kendisine ait olmadığını, eski nişanlısının kendi mali yükümlülüklerini kendisine mal etmeye çalıştığını savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşınan dosyada yer alan iddiaların doğruluğu ise yürütülecek soruşturma, resmi belge incelemeleri ve adli süreç sonucunda netlik kazanacak.