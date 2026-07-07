Usta Sanatçı Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı: Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, bugün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Hayatının 53 yılını adadığı İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma töreni, duygu dolu anlara sahne oldu.
Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlar eşliğinde sahneye getirilirken salondaki sanatçılar, meslektaşları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Törende Zihni Göktay'ın çocukları Ömer Göktay ile tiyatro oyuncusu kızı Zeynep Göktay Dilbaz taziyeleri kabul ederken, sahneye çıkan dostları usta sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.
Anma törenine Suna Keskin, Meltem Cumbul, Zafer Algöz, Hikmet Körmükçü, Hazım Körmükçü ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim katıldı. Konuşmalar sırasında duygusal anlar yaşanırken, Zihni Göktay'ın sanat hayatına yaptığı katkılar ve geride bıraktığı büyük miras sık sık vurgulandı.
Kaynak: 2. Sayfa/ Okan Mermer
Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden, tuluat geleneğinin son büyük temsilcileri arasında gösterilen Zihni Göktay'ın vefat haberi sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.
80 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay’a çocukları Ömer ve Zeynep’ten acı veda…
Zafer Algöz, ustası Zihni Göktay’a tabutunu öperek veda etti.
Zeynep Göktay, babası Zihni Göktay’ın kendisi için yazdığı mektubu okurken gözyaşlarını tutamadı.
Harbiye'deki törenin ardından usta sanatçının naaşı Şakirin Camii'ne götürüldü.
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