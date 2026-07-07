Usta Sanatçı Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı: Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

Özellikle yıllarca sahnelediği Lüküs Hayat müzikalindeki unutulmaz Rıza karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, yarım asrı aşan kariyeri boyunca binlerce kez perde açarak milyonlarca seyirciyi kahkahaya boğmuştu.

80 yaşındaki Göktay'ın son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Ankara turnesi sırasında geçirdiği talihsiz düşme sonucu kalça kemiğini kıran usta oyuncunun sağlık durumu bu süreçte giderek ağırlaşmıştı. Gözlerindeki sarı nokta rahatsızlığı ve düzenli tedavi ihtiyacı nedeniyle bir süredir bakım merkezinde kalan Göktay, aniden fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Vefat haberinin ardından başta tiyatro camiası olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda isim peş peşe taziye mesajları paylaşırken, sevenleri de sosyal medyada usta sanatçıyı unutulmaz rolleri ve yıllar boyunca izleyenlere yaşattığı kahkahalarla andı.