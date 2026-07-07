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Usta Sanatçı Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı: Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

Usta Sanatçı Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı: Veda Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 11:36
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Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, bugün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Hayatının 53 yılını adadığı İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma töreni, duygu dolu anlara sahne oldu.

Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlar eşliğinde sahneye getirilirken salondaki sanatçılar, meslektaşları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Törende Zihni Göktay'ın çocukları Ömer Göktay ile tiyatro oyuncusu kızı Zeynep Göktay Dilbaz taziyeleri kabul ederken, sahneye çıkan dostları usta sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.

Anma törenine Suna Keskin, Meltem Cumbul, Zafer Algöz, Hikmet Körmükçü, Hazım Körmükçü ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim katıldı. Konuşmalar sırasında duygusal anlar yaşanırken, Zihni Göktay'ın sanat hayatına yaptığı katkılar ve geride bıraktığı büyük miras sık sık vurgulandı.

Kaynak: 2. Sayfa/ Okan Mermer

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Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden, tuluat geleneğinin son büyük temsilcileri arasında gösterilen Zihni Göktay'ın vefat haberi sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden, tuluat geleneğinin son büyük temsilcileri arasında gösterilen Zihni Göktay'ın vefat haberi sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.

Özellikle yıllarca sahnelediği Lüküs Hayat müzikalindeki unutulmaz Rıza karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, yarım asrı aşan kariyeri boyunca binlerce kez perde açarak milyonlarca seyirciyi kahkahaya boğmuştu.

80 yaşındaki Göktay'ın son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Ankara turnesi sırasında geçirdiği talihsiz düşme sonucu kalça kemiğini kıran usta oyuncunun sağlık durumu bu süreçte giderek ağırlaşmıştı. Gözlerindeki sarı nokta rahatsızlığı ve düzenli tedavi ihtiyacı nedeniyle bir süredir bakım merkezinde kalan Göktay, aniden fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Vefat haberinin ardından başta tiyatro camiası olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda isim peş peşe taziye mesajları paylaşırken, sevenleri de sosyal medyada usta sanatçıyı unutulmaz rolleri ve yıllar boyunca izleyenlere yaşattığı kahkahalarla andı.

80 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay’a çocukları Ömer ve Zeynep’ten acı veda…

Zihni Göktay için ilk veda töreni, tam 53 yıl emek verdiği İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.

Zafer Algöz, ustası Zihni Göktay’a tabutunu öperek veda etti.

Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlar eşliğinde sahneye getirilirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Meslektaşları, öğrencileri ve sanatseverler, hayatını tiyatroya adayan usta isme son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi.

Zeynep Göktay, babası Zihni Göktay’ın kendisi için yazdığı mektubu okurken gözyaşlarını tutamadı.

Törende taziyeleri çocukları Ömer Göktay ile oyuncu kızı Zeynep Göktay Dilbaz kabul etti. Babasının ardından konuşan Zeynep Göktay Dilbaz, onun son ana kadar yaşama sevincini kaybetmediğini ve yeniden seyircisiyle buluşacağı günü umutla beklediğini anlatarak salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Suna Keskin, Meltem Cumbul, Zafer Algöz, Hikmet Körmükçü ve Hazım Körmükçü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı törende hazır bulundu. Konuşmalar sırasında gözyaşlarını tutamayan isimler, Zihni Göktay'ın yalnızca büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda tiyatro dünyasının en kıymetli ustalarından biri olduğunu dile getirdi.

Harbiye'deki törenin ardından usta sanatçının naaşı Şakirin Camii'ne götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından alkışlar ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Zihni Göktay, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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