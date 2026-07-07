Parmaklarınızı Kontrol Edin: İrem Derici'nin Serçe Parmağının Şekli Telefon Kullanımı Nedeniyle Değişti
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Türk pop müziğinin en dobra isimlerinden İrem Derici, bu kez ne yeni şarkısıyla ne de açıklamalarıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, yıllardır telefonu aynı şekilde tutmasının serçe parmağında bıraktığı değişimi takipçileriyle paylaşınca kısa sürede viral oldu. Kendiyle dalga geçmeyi de ihmal etmeyen Derici'nin paylaşımı binlerce yorum alırken, birçok sosyal medya kullanıcısı da 'Benim parmağım da böyle olmuş!' diyerek kendi serçe parmağını kontrol etmeye başladı.
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İrem Derici, yıllardır yalnızca güçlü sesiyle değil, filtresiz açıklamaları, esprili paylaşımları ve dobra tavırlarıyla da magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.
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Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen İrem Derici, bu kez telefon kullanım alışkanlığının kendisinde bıraktığı ilginç bir izi takipçileriyle paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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