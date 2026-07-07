Parmaklarınızı Kontrol Edin: İrem Derici'nin Serçe Parmağının Şekli Telefon Kullanımı Nedeniyle Değişti

Aklından geçeni olduğu gibi söylemesi, kendisiyle dalga geçmekten çekinmemesi ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanması sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı, yaptığı hemen her paylaşımla gündem olmayı başarıyor.

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya videolarıyla sık sık konuşulan Derici, bu kez ise oldukça ilginç bir sağlık detayıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Telefonu yanlış tutma alışkanlığı nedeniyle serçe parmağında oluşan şekil bozukluğunu gösteren şarkıcı, yine kendine has mizah anlayışıyla yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu.

İrem Derici'nin müzik yolculuğu 2011 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından fark edildi. Yarışmanın ardından profesyonel müzik kariyerine hız veren başarılı sanatçı, kısa süre içinde Türk pop müziğinin en çok dinlenen kadın seslerinden biri haline geldi.

Özellikle Kalbimin Tek Sahibine ile yakaladığı büyük çıkış, kariyerinde adeta bir dönüm noktası oldu. Milyonlarca kez dinlenen şarkı yıllarca düğünlerin, evlilik tekliflerinin ve romantik anların vazgeçilmez parçalarından biri olmayı sürdürdü.

Ardından gelen Dantel, Zorun Ne Sevgilim, Bitter, Deli Yangınım ve Mustafa Ceceli ile seslendirdiği Kıymetlim gibi hitlerle pop müzik listelerinde zirveden inmeyen İrem Derici, son olarak yayımladığı Olay Mahalli albümüyle de müzik kariyerini başarıyla sürdürüyor.