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Parmaklarınızı Kontrol Edin: İrem Derici'nin Serçe Parmağının Şekli Telefon Kullanımı Nedeniyle Değişti

Parmaklarınızı Kontrol Edin: İrem Derici'nin Serçe Parmağının Şekli Telefon Kullanımı Nedeniyle Değişti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 13:59
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Türk pop müziğinin en dobra isimlerinden İrem Derici, bu kez ne yeni şarkısıyla ne de açıklamalarıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, yıllardır telefonu aynı şekilde tutmasının serçe parmağında bıraktığı değişimi takipçileriyle paylaşınca kısa sürede viral oldu. Kendiyle dalga geçmeyi de ihmal etmeyen Derici'nin paylaşımı binlerce yorum alırken, birçok sosyal medya kullanıcısı da 'Benim parmağım da böyle olmuş!' diyerek kendi serçe parmağını kontrol etmeye başladı.

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İrem Derici, yıllardır yalnızca güçlü sesiyle değil, filtresiz açıklamaları, esprili paylaşımları ve dobra tavırlarıyla da magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

İrem Derici, yıllardır yalnızca güçlü sesiyle değil, filtresiz açıklamaları, esprili paylaşımları ve dobra tavırlarıyla da magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Aklından geçeni olduğu gibi söylemesi, kendisiyle dalga geçmekten çekinmemesi ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanması sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı, yaptığı hemen her paylaşımla gündem olmayı başarıyor.

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya videolarıyla sık sık konuşulan Derici, bu kez ise oldukça ilginç bir sağlık detayıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Telefonu yanlış tutma alışkanlığı nedeniyle serçe parmağında oluşan şekil bozukluğunu gösteren şarkıcı, yine kendine has mizah anlayışıyla yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu.

İrem Derici'nin müzik yolculuğu 2011 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından fark edildi. Yarışmanın ardından profesyonel müzik kariyerine hız veren başarılı sanatçı, kısa süre içinde Türk pop müziğinin en çok dinlenen kadın seslerinden biri haline geldi.

Özellikle Kalbimin Tek Sahibine ile yakaladığı büyük çıkış, kariyerinde adeta bir dönüm noktası oldu. Milyonlarca kez dinlenen şarkı yıllarca düğünlerin, evlilik tekliflerinin ve romantik anların vazgeçilmez parçalarından biri olmayı sürdürdü.

Ardından gelen Dantel, Zorun Ne Sevgilim, Bitter, Deli Yangınım ve Mustafa Ceceli ile seslendirdiği Kıymetlim gibi hitlerle pop müzik listelerinde zirveden inmeyen İrem Derici, son olarak yayımladığı Olay Mahalli albümüyle de müzik kariyerini başarıyla sürdürüyor.

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen İrem Derici, bu kez telefon kullanım alışkanlığının kendisinde bıraktığı ilginç bir izi takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen İrem Derici, bu kez telefon kullanım alışkanlığının kendisinde bıraktığı ilginç bir izi takipçileriyle paylaştı.

Telefonunu yıllardır tek eliyle tutarken serçe parmağını alttan destek olarak kullandığını söyleyen Derici, bu alışkanlık nedeniyle parmağında belirgin bir eğrilik oluştuğunu gösterdi.

Paylaştığı videoda kendi kendisiyle dalga geçen ünlü şarkıcı, 'Ben geri zekalıyım.' sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Derici'nin paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı kendi serçe parmağını kontrol etmeye başladı. Bazı takipçiler benzer bir durumun kendilerinde de bulunduğunu söylerken, bazıları ise ilk kez böyle bir şey fark ettiklerini dile getirdi.

Tıp literatüründe zaman zaman 'smartphone pinky' (telefon serçe parmağı) olarak anılan ve uzun süre telefonu aynı pozisyonda taşımaya bağlı oluşabildiği öne sürülen bu durum, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. İrem Derici ise her zamanki gibi yaşadığı durumu ciddiye almak yerine esprili yaklaşımıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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