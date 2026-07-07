İlk Şarkılarıyla Milyonlara Ulaşmışlardı! AURA'nın Yeni Şarkısı "Tuzak" İçin Geri Sayıma Başladı

9 Temmuz'da IF Beşiktaş'ta düzenlenecek klip lansman gecesinde AURA, 'Tuzak'ı ilk kez canlı olarak seslendirecek.

Hem güçlü koreografisi hem de iddialı görsel dünyasıyla dikkat çeken 'Tuzak', şimdiden yaz sezonunun en merak edilen Türk pop projelerinden biri olarak gösteriliyor. AURA ise ikinci teklisiyle ilk şarkısında yakaladığı başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyor.