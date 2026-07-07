İlk Şarkılarıyla Milyonlara Ulaşmışlardı! AURA'nın Yeni Şarkısı "Tuzak" İçin Geri Sayıma Başladı
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Yeni nesil kız gruplarından AURA, müzik yolculuğunda bir sonraki adımı atmaya hazırlanıyor. İlk teklileri 'YUH!' ile kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve özellikle enerjik performanslarıyla dikkat çeken grup, şimdi de merakla beklenen ikinci şarkıları 'Tuzak' için geri sayıma başladı. Klip çekimlerinden paylaşılan ilk karelerle heyecanı artıran AURA, yeni şarkısını hayranlarıyla ilk kez özel bir lansman gecesinde buluşturmaya hazırlanıyor.
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Son dönemde Türkiye'de kız gruplarına olan ilginin yeniden yükselmesiyle birlikte adını en çok duyuran gruplardan biri de AURA oldu.
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İlk projelerinin yakaladığı başarının ardından gözler grubun yeni çalışmalarına çevrilirken, AURA şimdi de ikinci teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yayınlanan fotoğraflarda karanlık ve güçlü bir görsel konsept tercih eden grubun stil seçimleri ile dikkat çekici sahne tasarımı, hayranlardan kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Grup, şarkının dijital platformlarda yayınlanmasından bir gün önce hayranlarıyla özel bir etkinlikte buluşacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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