article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Şarkılarıyla Milyonlara Ulaşmışlardı! AURA'nın Yeni Şarkısı "Tuzak" İçin Geri Sayıma Başladı

İlk Şarkılarıyla Milyonlara Ulaşmışlardı! AURA'nın Yeni Şarkısı "Tuzak" İçin Geri Sayıma Başladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.07.2026 - 14:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni nesil kız gruplarından AURA, müzik yolculuğunda bir sonraki adımı atmaya hazırlanıyor. İlk teklileri 'YUH!' ile kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve özellikle enerjik performanslarıyla dikkat çeken grup, şimdi de merakla beklenen ikinci şarkıları 'Tuzak' için geri sayıma başladı. Klip çekimlerinden paylaşılan ilk karelerle heyecanı artıran AURA, yeni şarkısını hayranlarıyla ilk kez özel bir lansman gecesinde buluşturmaya hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde Türkiye'de kız gruplarına olan ilginin yeniden yükselmesiyle birlikte adını en çok duyuran gruplardan biri de AURA oldu.

Son dönemde Türkiye'de kız gruplarına olan ilginin yeniden yükselmesiyle birlikte adını en çok duyuran gruplardan biri de AURA oldu.

Modern pop altyapısını güçlü dans performanslarıyla buluşturan grup, kısa sürede özellikle Z kuşağının radarına girmeyi başardı.

Aslı Göztaşı, Suzy Roumenov, Meri Aslan ve Esra Mutlu'dan oluşan AURA, yalnızca şarkılarıyla değil, konseptiyle de dikkat çekiyor. Grup ismi üyelerin baş harflerinden oluşurken, her üye doğadaki farklı bir elementi temsil ediyor. Güçlü koreografileri, iddialı sahne tarzı ve görsel estetiğiyle öne çıkan ekip, ilk şarkıları 'YUH!' ile sosyal medyada milyonlarca dinlenmeye ulaşarak kısa sürede adından söz ettirdi.

İlk projelerinin yakaladığı başarının ardından gözler grubun yeni çalışmalarına çevrilirken, AURA şimdi de ikinci teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk projelerinin yakaladığı başarının ardından gözler grubun yeni çalışmalarına çevrilirken, AURA şimdi de ikinci teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AURA'nın merakla beklenen ikinci single çalışması 'Tuzak', 10 Temmuz'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak.

Yeni şarkı öncesinde grubun yaptığı paylaşım ise heyecanı daha da artırdı. Klip çekimlerinden ilk özel kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşan ekip, şarkının atmosferine dair ilk ipuçlarını da vermiş oldu.

Yayınlanan fotoğraflarda karanlık ve güçlü bir görsel konsept tercih eden grubun stil seçimleri ile dikkat çekici sahne tasarımı, hayranlardan kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yayınlanan fotoğraflarda karanlık ve güçlü bir görsel konsept tercih eden grubun stil seçimleri ile dikkat çekici sahne tasarımı, hayranlardan kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hayranları paylaşımların ardından 'Tuzak'ın grubun şimdiye kadarki en iddialı işi olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

İlk şarkılarıyla yakaladıkları çıkışı sürdürmek isteyen AURA, ikinci projeleriyle de yaz sezonuna damga vurmayı hedefliyor.

Grup, şarkının dijital platformlarda yayınlanmasından bir gün önce hayranlarıyla özel bir etkinlikte buluşacak.

Grup, şarkının dijital platformlarda yayınlanmasından bir gün önce hayranlarıyla özel bir etkinlikte buluşacak.

9 Temmuz'da IF Beşiktaş'ta düzenlenecek klip lansman gecesinde AURA, 'Tuzak'ı ilk kez canlı olarak seslendirecek.

Hem güçlü koreografisi hem de iddialı görsel dünyasıyla dikkat çeken 'Tuzak', şimdiden yaz sezonunun en merak edilen Türk pop projelerinden biri olarak gösteriliyor. AURA ise ikinci teklisiyle ilk şarkısında yakaladığı başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın