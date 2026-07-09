Mal Varlığını Devlete Bırakan İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlıses'ten Çok Konuşulacak Miras Açıklaması!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında yıllardır devam eden gerilim, son dönemde miras tartışmalarıyla yeniden alevlendi. Karşılıklı açıklamalarla sık sık gündeme gelen baba-oğul cephesinde bu kez mikrofon Ahmet Tatlıses'teydi. Babasının mirasla ilgili çok konuşulan sözlerini değerlendiren Ahmet Tatlıses, 'Asla öyle bir şey olamaz' diyerek iddialara sert çıktı.
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses'in arasındaki gerilim aslında bir günde ortaya çıkmış bir kırgınlık değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Tatlıses ise tüm bu suçlamaları reddetti. Babasının çevresindeki bazı kişilerin onu yanlış yönlendirdiğini savunan Ahmet Tatlıses, yıllarca babasının yanında olduğunu, tüm işlerini yönettiğini ancak emeklerinin görmezden gelindiğini dile getirdi.
Babasıyla uzun süredir konuşmayan Ahmet Tatlıses, sağlık durumunun ağırlaştığını öğrenir öğrenmez tüm hukuki engelleri göze alarak hastaneye gitti.
Babasının bu açıklamalarının ardından Ahmet Tatlıses de sessiz kalmadı.
Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in “mirasımı devlete bırakıyorum” sözlerine de yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın