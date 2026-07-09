Mal Varlığını Devlete Bırakan İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlıses'ten Çok Konuşulacak Miras Açıklaması!

Yıllardır zaman zaman gündeme gelen anlaşmazlıklar, 2025 ve 2026 yıllarında karşılıklı davalar, ağır suçlamalar ve kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla magazin tarihinin en sert aile krizlerinden birine dönüştü.

İkilinin arasındaki iplerin kopmasına neden olan en büyük olaylardan biri, Ahmet Tatlıses'in babası hakkında açtığı vasi tayini davası oldu. Ahmet Tatlıses, yıllar önce geçirdiği saldırı sonrası çok sayıda ameliyat geçiren ve sağlık sorunları yaşayan babasının bazı kararları tek başına almakta zorlandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Bu talep, İbrahim Tatlıses tarafından büyük bir ihanet olarak yorumlandı.

Usta sanatçı, oğlunun amacının kendisini korumak değil, mal varlığı üzerinde söz sahibi olmak olduğunu iddia etti. Tatlıses, peş peşe yaptığı açıklamalarda 'Benim akli dengem yerinde' diyerek farklı hastanelerden ve Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı raporları kamuoyuyla paylaştı. Hatta bu süreçte 'Benim aklımla değil, malımla ilgileniyorlar.' diyerek sitem etti.

Kriz bununla da sınırlı kalmadı. İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'i yıllar içinde kendisine ait bazı gayrimenkulleri izinsiz sattığını, iş yerlerini kötü yönettiğini ve milyonlarca liralık zarara uğrattığını öne sürdü. Özellikle Manisa'daki evlerin satışı, dükkanların işletilmesi ve maddi kayıplar üzerinden yaptığı açıklamalar uzun süre gündem oldu.