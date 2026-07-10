Altın Alırken Yapılan Büyük Hata: Uzmanlar Altının Ne Zaman Alınması Gerektiğini Açıkladı

QNB Bank, Türk vatandaşlarının altın yatırımlarına dair çarpıcı bir analiz yayımladı. Banka analistlerinin hazırladığı rapora göre, şubat ayından bu yana geçen süreçte yurt içindeki yerleşiklerin elinde bulundurduğu altın varlıklarının toplam değerinde yaklaşık 155 milyar dolarlık bir azalış yaşandığı tahmin ediliyor.

Haziran ayı verilerine bakıldığında ise toplam yurt içi altın varlıklarının değeri, bir önceki aya kıyasla sınırlı bir artış göstererek 560 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak analistler, bu toparlanmaya rağmen genel alım eğiliminin oldukça zayıf kaldığının altını çiziyor.