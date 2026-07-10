Altın Alırken Yapılan Büyük Hata: Uzmanlar Altının Ne Zaman Alınması Gerektiğini Açıkladı
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Türkiye'de geleneksel yatırım araçlarının başında gelen altın, son dönemde fiyat hareketleriyle dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Finans piyasalarında temel kural olarak kabul gören “düşerken al, yükselirken sat” stratejisi, Türkiye’deki yerli yatırımcılar arasında adeta tersine işliyor. QNB Bank’ın analizinde Türklerin yaptığı yanlışlar sıralandı.
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Vatandaşların elindeki altın varlığı 155 milyar dolar azaldı.
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Altın ne zaman alınmalı? Uzmanlar altının ne zaman alınması gerektiğini açıkladı.
Altın fiyatları: Altın ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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