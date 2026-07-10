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Altın Alırken Yapılan Büyük Hata: Uzmanlar Altının Ne Zaman Alınması Gerektiğini Açıkladı

Altın Alırken Yapılan Büyük Hata: Uzmanlar Altının Ne Zaman Alınması Gerektiğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 08:28
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Türkiye'de geleneksel yatırım araçlarının başında gelen altın, son dönemde fiyat hareketleriyle dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Finans piyasalarında temel kural olarak kabul gören “düşerken al, yükselirken sat” stratejisi, Türkiye’deki yerli yatırımcılar arasında adeta tersine işliyor. QNB Bank’ın analizinde Türklerin yaptığı yanlışlar sıralandı.

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Vatandaşların elindeki altın varlığı 155 milyar dolar azaldı.

Vatandaşların elindeki altın varlığı 155 milyar dolar azaldı.

QNB Bank, Türk vatandaşlarının altın yatırımlarına dair çarpıcı bir analiz yayımladı. Banka analistlerinin hazırladığı rapora göre, şubat ayından bu yana geçen süreçte yurt içindeki yerleşiklerin elinde bulundurduğu altın varlıklarının toplam değerinde yaklaşık 155 milyar dolarlık bir azalış yaşandığı tahmin ediliyor.

Haziran ayı verilerine bakıldığında ise toplam yurt içi altın varlıklarının değeri, bir önceki aya kıyasla sınırlı bir artış göstererek 560 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak analistler, bu toparlanmaya rağmen genel alım eğiliminin oldukça zayıf kaldığının altını çiziyor.

Altın ne zaman alınmalı? Uzmanlar altının ne zaman alınması gerektiğini açıkladı.

Altın ne zaman alınmalı? Uzmanlar altının ne zaman alınması gerektiğini açıkladı.

Finans piyasalarında temel kural 'düşerken al, yükselirken sat'. Ancak uzmanlara göre Türkiye'deki yatırımcılar bunun tam tersini yapıyor. QNB Bank analistlerine göre Türk yatırımcısı, altın fiyatları yükseldiğinde alım eğilimini hızlandırıyor; altın fiyatları düştüğünde ise alım talebi azalıyor. Bu durum ise yatırımcının piyasa hareketlerini tersten takip etmesine neden oluyor. Ocak ayı sonunda ons başına 5 bin 400 doların üzerini görerek tarihi zirvesine ulaşan altının ons fiyatı, bu seviyelerden gelen satış baskısıyla gerileyerek 4 bin 100 dolar bandında denge arayışını sürdürüyor. 

Uzmanlar, bu geri çekilme dönemlerinin uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat olabileceğini belirterek, fiyatlar düşerken panik yapmak yerine soğukkanlı stratejiler uygulanması gerektiği konusunda uyarıyor.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum merak edildi. 'Altın yükseldi mi, altın düştü mü?' soruları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları ne kadar? İşte altında son durum:

Gram altın fiyatı

Gram altın 6 bin 213 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10 bin 124 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 249 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını 40 bin 367 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 39 bin 838 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 115 dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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