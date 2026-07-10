Abdulkadir Selvi İddia Etti: “S-400’ler Üçüncü Ülkeye Satıldı”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi'nde Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının iptal edileceğini ve F-35 savaş uçaklarının teslimatının önünün açılacağını duyurması, dikkatlerin yeniden Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerine dönmesine neden oldu.

Abdulkadir Selvi, S-400'lerin satıldığını iddia etti. Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısına göre satış bugün açıklanacak.

Selvi, yazısında şu iddialarda bulundu:

'Bu arada S400’ler ne oldu sorusunun peşine düşmedim değil. Edindiğim bilgilere göre S400’ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var. En iyisi resmî açıklamayı beklemek.

S400’lerin Körfez yolcusu olduğu belli ama bu ülke BAE mi, yoksa Katar mı?

Son 24 saat doldu. Bugün S400’lerin satışı netleşecek.

İkide bir ‘S400’ler ne oldu diyenler’ bu haber size.

Türkiye S400’leri elinden çıkararak sadece CAATSA yaptırımlarından kurtulmayacak. Aynı zamanda S400’leri satarak para kazanacak.'