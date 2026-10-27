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Sadettin Saran'ın Aylık Gelirini 6 Milyon Olarak Açıkladı: İlk Duruşmadan 1 Milyon Fazla

Sadettin Saran'ın Aylık Gelirini 6 Milyon Olarak Açıkladı: İlk Duruşmadan 1 Milyon Fazla

Fenerbahçe
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 15:03
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, spiker Ela Rümeysa Cebeci ile birlikte yargılandığı davanın ilk duruşması için bugün hâkim karşısına çıktı. Kimlik tespiti sırasında yaptığı beyan ise kısa sürede günün en çok konuşulan detayına dönüştü, çünkü Saran'ın aylık gelirine dair söylediği rakam, yılın başında başka bir davada verdiği beyanla aynı değildi.

Kaynak: Mynet

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Sadettin Saran, spor yayıncılığındaki gücüyle tanınıp 2025'te Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe başkanı olmuştu.

Sadettin Saran, spor yayıncılığındaki gücüyle tanınıp 2025'te Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe başkanı olmuştu.

Sadettin Saran, Türkiye'de spor yayıncılığı denince akla gelen ilk isimlerden biri olarak uzun yıllardır iş dünyasının merak edilen yüzleri arasında yer alıyor; 1990'da kurduğu Saran Holding'in çatısı altında S Sport, Radyospor ve Ajansspor gibi markalar bulunuyor.

Sarı-lacivertli tribünlerin de yakından tanıdığı Saran, Eylül 2025'teki olağanüstü genel kurulda Ali Koç'un 12.068 oyuna karşılık 12.325 oy alarak Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturmuştu. Başkanlık dönemi ise beklenenden kısa sürdü ve Saran, Haziran 2026'da görevi Aziz Yıldırım'a devretti.

Kulüpten ayrıldıktan sonra adı daha çok adliye koridorlarındaki gelişmelerle anılan Saran, bugün de yine bir duruşma nedeniyle gündemin tam ortasına yerleşti.

Sadettin Saran ilk duruşmada aylık gelirini 6 milyon TL olarak açıkladı, ocak ayında 5 milyon TL demişti.

Sadettin Saran ilk duruşmada aylık gelirini 6 milyon TL olarak açıkladı, ocak ayında 5 milyon TL demişti.

Duruşmaya tutuksuz sanık olarak katılan Sadettin Saran salondaki yerini alırken, davanın diğer tutuksuz sanığı Ela Rümeysa Cebeci duruşmada yer almadı. Kimlik tespiti sırasında mahkeme heyetine beyanda bulunan Saran'ın aylık gelirini 6 milyon TL olarak açıkladığı öğrenildi.

Rakamı bu kadar konuşulur hâle getiren detay ise Saran'ın 22 Ocak 2026'da, S Sport yayınlarındaki bahis reklamlarıyla ilgili davada hâkim karşısına çıktığında aylık gelirini 5 milyon TL olarak beyan etmiş olması oldu. Aradan geçen dokuz ayda beyan edilen gelir 1 milyon TL artarken, aynı davada yargılanan kardeşi Kenan Saran da o gün aylık gelirini 4 milyon TL olarak açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kardeşleriyle verdiği yemek karesindeki yeni imajıyla da sosyal medyanın gündemine oturan Saran için 'Sadettin Saran'ın serveti ne kadar?' sorusu yeniden en çok aranan konular arasına girerken, yargılama sürecinin mahkemenin belirleyeceği takvime göre devam etmesi bekleniyor.

Saran duruşmada, ayrıca 'Hayatımın en utanç verici günü bugün. Ben 67 ülkede iş yapan bir devlet memuru çocuğuyum. Sıfırdan geldim buraya. Hayatımla herkese örnek olmuş bir insanım. 25 senede 28 tane spor salonu açtım ben. 8 tane okul yaptırdım. Devletime seve seve bağışladım. Haysiyetim şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki yasaklı maddeyi ne kullandım ne de temin ettim.' sözlerini dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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