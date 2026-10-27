Sadettin Saran'ın Aylık Gelirini 6 Milyon Olarak Açıkladı: İlk Duruşmadan 1 Milyon Fazla

Duruşmaya tutuksuz sanık olarak katılan Sadettin Saran salondaki yerini alırken, davanın diğer tutuksuz sanığı Ela Rümeysa Cebeci duruşmada yer almadı. Kimlik tespiti sırasında mahkeme heyetine beyanda bulunan Saran'ın aylık gelirini 6 milyon TL olarak açıkladığı öğrenildi.

Rakamı bu kadar konuşulur hâle getiren detay ise Saran'ın 22 Ocak 2026'da, S Sport yayınlarındaki bahis reklamlarıyla ilgili davada hâkim karşısına çıktığında aylık gelirini 5 milyon TL olarak beyan etmiş olması oldu. Aradan geçen dokuz ayda beyan edilen gelir 1 milyon TL artarken, aynı davada yargılanan kardeşi Kenan Saran da o gün aylık gelirini 4 milyon TL olarak açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kardeşleriyle verdiği yemek karesindeki yeni imajıyla da sosyal medyanın gündemine oturan Saran için 'Sadettin Saran'ın serveti ne kadar?' sorusu yeniden en çok aranan konular arasına girerken, yargılama sürecinin mahkemenin belirleyeceği takvime göre devam etmesi bekleniyor.

Saran duruşmada, ayrıca 'Hayatımın en utanç verici günü bugün. Ben 67 ülkede iş yapan bir devlet memuru çocuğuyum. Sıfırdan geldim buraya. Hayatımla herkese örnek olmuş bir insanım. 25 senede 28 tane spor salonu açtım ben. 8 tane okul yaptırdım. Devletime seve seve bağışladım. Haysiyetim şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki yasaklı maddeyi ne kullandım ne de temin ettim.' sözlerini dile getirdi.