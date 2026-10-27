Sadettin Saran'ın Aylık Gelirini 6 Milyon Olarak Açıkladı: İlk Duruşmadan 1 Milyon Fazla
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, spiker Ela Rümeysa Cebeci ile birlikte yargılandığı davanın ilk duruşması için bugün hâkim karşısına çıktı. Kimlik tespiti sırasında yaptığı beyan ise kısa sürede günün en çok konuşulan detayına dönüştü, çünkü Saran'ın aylık gelirine dair söylediği rakam, yılın başında başka bir davada verdiği beyanla aynı değildi.
Kaynak: Mynet
Sadettin Saran, spor yayıncılığındaki gücüyle tanınıp 2025'te Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe başkanı olmuştu.
Sadettin Saran ilk duruşmada aylık gelirini 6 milyon TL olarak açıkladı, ocak ayında 5 milyon TL demişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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