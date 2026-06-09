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Evdeki Keyif Anlarını Artıracak 10 Dekorasyon Önerisi

etiket Evdeki Keyif Anlarını Artıracak 10 Dekorasyon Önerisi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 12:16
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Günün tüm koşturmacasını arkamızda bırakıp kendimizi eve attığımızda bizi karşılayan o atmosferin huzur vermesi artık bir lüks değil, resmen bir ihtiyaç! Peki, o hep imrenerek baktığınız Pinterest evlerine kavuşmak için servet harcamanıza gerek olmadığını söylesek?

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1. O Tepedeki Florasan Lambayı Hemen Kapatıyoruz!

Ev değil resmen ameliyathane! Şaka bir yana, tavandan tek bir beyaz ışıkla tüm odayı aydınlatma devri kapandı. Ortama anında sinema salonu ya da şık bir kafe havası katmak istiyorsanız lambaderlere, abajurlara ve loş sarı ışıklara şans verin. Köşelerden yayılan yumuşak ışık ruhunuzu dinlendirecek.

2. Kendinize Ait Bir "Bana Dokunmayın" Köşesi Yaratın.

Evin her köşesi ortak alan olmak zorunda değil. Pencere kenarına veya odanın en sakin köşesine atacağınız rahat bir berjer, yanına küçük bir sehpa ve üzerine konumlandıracağınız şık bir okuma lambası... İşte karşınızda günün yorgunluğunu filtre kahvenizle atacağınız yeni favori mekanınız!

3. Yumuşacık Bir Sarılma Hissi!

Koltuklarınız sert ve resmi mi duruyor? Hemen üzerlerine pelüş, keten veya kadife kırlentler fırlatın. Yanına da şöyle dokulu, sıcacık bir TV battaniyesi iliştirin. Farklı dokuları bir arada kullanmak eve anında  sıcaklık katar.

4. Salonu Küçük Bir Ormana Çeviriyoruz.

Bitkiler sadece havayı temizlemiyor, baktığınız an içinizdeki stresi de emiyor. Bakımı kolay bir Paşa Kılıcı, dev yapraklarıyla cool duran bir Monstera (Devetabanı) veya kitaplıktan aşağı sarkan bir sarmaşık... Evin enerjisinin bir anda nasıl değiştiğine inanamayacaksınız.

5. Görsel Detoks!

Sehpanın üzerindeki kumandalar, masadaki faturalar, oraya buraya saçılmış kablolar... Hepsi zihinsel yorgunluk sebebi! Şık jüt veya hasır sepetler edinin ve göze batan ne varsa içine doldurun.

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6. Evinizin Bir İmzası Olsun.

Bir eve girdiğinizde burnunuza gelen o mis gibi koku var ya... İşte o evin ruhudur. Vanilya, lavanta veya odunsu notalara sahip kaliteli oda kokuları ya da mumlar kullanın. Eve her adım attığınızda o tanıdık koku size güvende olduğunuzu hissettirecek.

7. Duvarlarda "Ben Buradayım" Diyen Hikayeler

Gittiğiniz o harika tatilin fotoğrafı, sizi çok etkileyen bir filmin posteri ya da mottonuz olan o söz... Duvarları boş bırakmayın ya da katalogdan fırlamış gibi ruhsuz tablolar asmayın. Baktığınızda size güzel anıları hatırlatan, tamamen 'sizi' yansıtan bir galeri duvarı oluşturun.

8. Güneş Işığını İçeri Davet Edin

Kalın, ağır ve karanlık perdeleri bir kenara bırakın. Doğal ışığın evin içinde özgürce dans etmesine izin verin. Uçuş uçuş ketenler veya ince tüller sayesinde eviniz hem olduğundan çok daha büyük görünecek hem de modunuzu yükseltecek.

9. Yumuşacık Kilimler.

Yataktan veya koltuktan kalktığınızda ayağınızın soğuk zemine basması keyif kaçırabilir. Bastığınızda içinizi ısıtacak yüksek havlı postlar veya mekana bohem bir hava katacak jüt kilimler kullanarak zemini de dekorasyonun bir parçası haline getirin.

10. Nötr Tonların Gücü

Eğer evde sürekli vakit geçiriyorsanız, aşırı canlı ve kontrast renkler bir süre sonra gözü ve beyni yorabilir. Bej, ekru, adaçayı yeşili veya yumuşak gri gibi doğadan ilham alan sakin tonları ana renk olarak belirleyin. Patlatmak istediğiniz renkleri sadece küçük objelerde kullanın.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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