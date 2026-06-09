Evdeki Keyif Anlarını Artıracak 10 Dekorasyon Önerisi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günün tüm koşturmacasını arkamızda bırakıp kendimizi eve attığımızda bizi karşılayan o atmosferin huzur vermesi artık bir lüks değil, resmen bir ihtiyaç! Peki, o hep imrenerek baktığınız Pinterest evlerine kavuşmak için servet harcamanıza gerek olmadığını söylesek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. O Tepedeki Florasan Lambayı Hemen Kapatıyoruz!
2. Kendinize Ait Bir "Bana Dokunmayın" Köşesi Yaratın.
3. Yumuşacık Bir Sarılma Hissi!
4. Salonu Küçük Bir Ormana Çeviriyoruz.
5. Görsel Detoks!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evinizin Bir İmzası Olsun.
7. Duvarlarda "Ben Buradayım" Diyen Hikayeler
8. Güneş Işığını İçeri Davet Edin
9. Yumuşacık Kilimler.
10. Nötr Tonların Gücü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın