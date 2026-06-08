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Tercih Ettiğin Kıyafetlere Göre Mesleğini Buluyoruz!

etiket Tercih Ettiğin Kıyafetlere Göre Mesleğini Buluyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 11:31
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Kıyafet seçimlerimiz çoğu zaman bizim hem karakterimiz hem de mesleğimiz hakkında birçok ipucu verir. Peki sen kendi stilini bu testte cevaplarken bakalım biz senin mesleğini bulabilecek miyiz? 💗

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1. Güne bir ayakkabı seçerek başla!

2. Alışveriş yaparken öncelikle neye bakarsın?

3. Dolabında hangi renkler daha fazla?

4. Sana tarzınla ilgili en yakın cümle hangisi?

5. Genelde elin hangi tarz kombinlere gider?

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6. Şimdi de bir çanta seç!

7. Sosyal medyada en çok hangi tarz kombinleri kaydedersin?

8. Gardırobunun düzeni nasıldır?

Grafik Tasarımcı!

Senin seçimlerine bakılırsa sıradanlıktan uzaktan yakından alakan yok. Stilinde her zaman farklı şeyler denemeyi, bu yüzden de farklı parçalara şans vermeyi çok seviyorsun. Kıyafetlerde en küçük detaylara bile dikkat ediyorsun ve senin bakış açın aslında bize ne kadar farklı düşündüğünü de anlatmaya yetiyor. Üretken tarafın oldukça güçlü.

Öğretmen!

Senin için önemli olan şey sadece rahatlığın! Çünkü mesleğini yaparken kıyafetlerinin senin önünde bir engel olmasını istemiyorsun. Kıyafet seçimlerinde ise daha çok abartıdan uzak sabırlı ve anlayışlı bir yapıya sahipsin. Seçimlerine baktığımızda ise senin mesleğin bizce öğretmen olmalı! Çünkü sen kıyafete değil sadece işe odaklısınö

Avukat!

Senin için kıyafetlerde düzen ve netlik oldukça ön planda. Hatta kırmızı çizgin bile diyebiliriz. Özellikle seçimlerine baktığımızda zamansız ve kaliteli kıyafetler giymekten oldukça hoşlanıyorsun. Bu yüzden de hukuk gibi disiplin isteyen bir meslek tam senin seçimlerine uygun. Senin için ilk izlenim oldukça önemli, bu da kıyafetlerin özenle seçilmesi demek...

Sosyal Medya Uzmanı!

Sen değişimi seven ve elinden geldiğince trendleri takip eden birisisin. Dijital dünyada çok fazla vakit geçirdiğin içinse modanın kalbindesin diyebiliriz. Kıyafet seçimlerinde bile istemeden güncel kalıyorsun. Enerjin tüm kıyafetlerine yansımış! Bu özelliklere ve testteki seçimlerine baktığımızda ise işin medyayla ilgili diye düşünüyoruz. Dikkat çekmek senin işin.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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