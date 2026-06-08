Tercih Ettiğin Kıyafetlere Göre Mesleğini Buluyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kıyafet seçimlerimiz çoğu zaman bizim hem karakterimiz hem de mesleğimiz hakkında birçok ipucu verir. Peki sen kendi stilini bu testte cevaplarken bakalım biz senin mesleğini bulabilecek miyiz? 💗
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1. Güne bir ayakkabı seçerek başla!
2. Alışveriş yaparken öncelikle neye bakarsın?
3. Dolabında hangi renkler daha fazla?
4. Sana tarzınla ilgili en yakın cümle hangisi?
5. Genelde elin hangi tarz kombinlere gider?
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6. Şimdi de bir çanta seç!
7. Sosyal medyada en çok hangi tarz kombinleri kaydedersin?
8. Gardırobunun düzeni nasıldır?
Grafik Tasarımcı!
Öğretmen!
Avukat!
Sosyal Medya Uzmanı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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