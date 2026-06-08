Tercih Ettiğin Kıyafetlere Göre Mesleğini Buluyoruz!

Senin için önemli olan şey sadece rahatlığın! Çünkü mesleğini yaparken kıyafetlerinin senin önünde bir engel olmasını istemiyorsun. Kıyafet seçimlerinde ise daha çok abartıdan uzak sabırlı ve anlayışlı bir yapıya sahipsin. Seçimlerine baktığımızda ise senin mesleğin bizce öğretmen olmalı! Çünkü sen kıyafete değil sadece işe odaklısınö