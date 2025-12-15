Spiker Hande Sarıoğlu Gözaltı İddialarına Sert Çıktı: “Ben Alayınıza Fazla Gelirim”

“Ha bu arada Allah ve beni tanıyanlar şahidimdir; ben hayatım boyunca sigara içmemiş, evinde, arabasında dahi içirmemiş, o kullandığınız elektronik bilmem neler dâhil olmak üzere işim olmamış, alkol kullanmayan bir insanım. Hem spor, hem magazin, hem haber sunmuş bir sunucu spiker olarak her camiadan insan tanırım ve onlar da beni çok iyi tanırlar. Siz beni tanımayan insanlar ne oluyorsunuz? Benim karakterimin gramı etmeyecek, insan diye ortalarda dolaşan vasıfsızlar… Bir ülkecek teste girseniz, o telefonlarınız toplansa, ne alavere dalavereler çevirdiğiniz ortaya çıksa insan içine çıkamayacak karaktersizlersiniz. Kendinizle karıştırmayın beni. Ben alayınıza fazla gelirim. Benim delikanlılığıma beton yetmez. Beni ne bir erkekle ne de bir kadınla karıştırmayın. Hepiniz içinizdeki pisliğinizde boğulun.”