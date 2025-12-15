Spiker Hande Sarıoğlu Gözaltı İddialarına Sert Çıktı: “Ben Alayınıza Fazla Gelirim”
Televizyon spikerlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu’nun da gözaltına alındığı iddia edilmişti. Sarıoğlu, gözaltına alındığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Olayla ilgili yalnızca bilgisine başvurulduğunu söyleyen Hande Sarıoğlu, “Benim delikanlılığıma beton yetmez. Beni ne bir erkekle ne de bir kadınla karıştırmayın. Hepiniz içinizdeki pisliğinizde boğulun” ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında bazı televizyon spikerleri gözaltına alınmıştı.
Hande Sarıoğlu, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını, sigara dahi içmediğini söyledi.
Hande Sarıoğlu'nun Instagram'dan yaptığı son paylaşım
