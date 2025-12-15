onedio
Spiker Hande Sarıoğlu Gözaltı İddialarına Sert Çıktı: "Ben Alayınıza Fazla Gelirim"

Spiker Hande Sarıoğlu Gözaltı İddialarına Sert Çıktı: “Ben Alayınıza Fazla Gelirim”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.12.2025 - 21:50

Televizyon spikerlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu’nun da gözaltına alındığı iddia edilmişti. Sarıoğlu, gözaltına alındığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Olayla ilgili yalnızca bilgisine başvurulduğunu söyleyen Hande Sarıoğlu, “Benim delikanlılığıma beton yetmez. Beni ne bir erkekle ne de bir kadınla karıştırmayın. Hepiniz içinizdeki pisliğinizde boğulun” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında bazı televizyon spikerleri gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Beyaz TV Ana Haber’i sunan Hande Sarıoğlu ise gözaltına alındığı iddialarına sert tepki gösterdi.

İfade için kendi isteğiyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gittiğini söyleyen Hande Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz elzem bir konu dâhilinde ifadeye çağrılabiliriz. Kaldı ki ben 5 Aralık Cuma günü aranıp çağrıldığımda Ankara’dan kendim uçağa bindim, geldim. Yarım saat bilgime başvuruldu, çıktım yemeğe gittim. 8 Aralık Pazartesi de işimin başındaydım. Hakkımda bir suçlama olsaydı, sağlık kontrolü yapılsaydı ben işime dönebilir miydim, ekrana çıkabilir miydim? Derhal işime son verilirdi. Gram beyniniz yok mu? Bunlar belgeli işler. Bu kızla alakalı bir görüntü, bir resmî haber de görmedik hiçbir yerde. Spikeriz diye alakamın olmadığı bir dosyaya adımı nasıl karıştırabilirsiniz? Bir doğrusunu öğrenin. Hakkımda haber ve yorum yapan kim varsa hepinizin ekran görüntüleri ve linkleri alındı, tek tek işlem başlatıyorum. Sizin yapacağınız habere tüküreyim.”

Hande Sarıoğlu, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını, sigara dahi içmediğini söyledi.

“Ha bu arada Allah ve beni tanıyanlar şahidimdir; ben hayatım boyunca sigara içmemiş, evinde, arabasında dahi içirmemiş, o kullandığınız elektronik bilmem neler dâhil olmak üzere işim olmamış, alkol kullanmayan bir insanım. Hem spor, hem magazin, hem haber sunmuş bir sunucu spiker olarak her camiadan insan tanırım ve onlar da beni çok iyi tanırlar. Siz beni tanımayan insanlar ne oluyorsunuz? Benim karakterimin gramı etmeyecek, insan diye ortalarda dolaşan vasıfsızlar… Bir ülkecek teste girseniz, o telefonlarınız toplansa, ne alavere dalavereler çevirdiğiniz ortaya çıksa insan içine çıkamayacak karaktersizlersiniz. Kendinizle karıştırmayın beni. Ben alayınıza fazla gelirim. Benim delikanlılığıma beton yetmez. Beni ne bir erkekle ne de bir kadınla karıştırmayın. Hepiniz içinizdeki pisliğinizde boğulun.”

Hande Sarıoğlu'nun Instagram'dan yaptığı son paylaşım

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
