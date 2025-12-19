onedio
Mind Vorteks Kanalının Sahibi Bedirhan Gülhan Bulu Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 11:38

Son günlerde yaşanan gözaltılara bir yenisi eklendi. YouTube'da suç dünyası, Türkiye'deki mafya oluşumları ve kriminal olaylar hakkında dosyalar hazırlayarak ciddi bir abone sayısına ulaşan ve kanalı geçtiğimiz aylarda erişime engellenen Mind Vorteks'in kurucusu Bedirhan Bulu gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gözaltı kararı öğrenildi.

Rojda Antıntaş'ın haberine göre ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Bulu'nun telefonu, bilgisayarı, harici hafıza ve USB bellekleri dahil tüm teknolojik eşyalarına yapılan aramada el konuldu.

Kısa sürede yüksek abone sahibine ulaşan kanala mayıs ayında erişim engeli getirilmişti.

Erişim engelinin Narin Güran cinayeti videosundan sonra gelmesi soru işaretlerine neden olmuştu.

