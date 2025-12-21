Bugün Her Oy 3 Oy Sayılacak: Alperen Şengün ve Adem Bona İçin All-Star Oylaması Devam Ediyor
NBA’da forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona’nın yer aldığı 2026 NBA All-Star oylaması devam ediyor. Bugün iki milli yıldız için verilecek her oy, 3 oy olarak geçerli olacak. Oylama NBA’in resmi sitesi üzerinden yapılmaya devam ediyor.
2026 NBA All-Star maçında forma giyecek oyuncular için düzenlenen oylama sürüyor.
Oy verme işlemi 14 Ocak’a kadar sürecek.
