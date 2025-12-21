Bugün Her Oy 3 Oy Sayılacak: Alperen Şengün ve Adem Bona İçin All-Star Oylaması Devam Ediyor

Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Adem Bona’yı oylarınızla All-Star’a taşıyabilirsiniz. NBA’de performanslarıyla öne çıkan oyuncularımız için bugün verilecek her oy, 3 oya denk sayılacak.

NBA All-Star için nasıl oy verilir?

Taraftarların nba.com sitesinde üyelik açması, sonrasında vote.nba.com adresi üzerinden “Start Voting Now” seçeneğine tıklaması ve Batı Konferansı’nda yer alan Alperen Şengün için “West”, Doğu Konferansı’nda bulunan Adem Bona için ise “East” kadrosuna girmesi gerekiyor.

Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Sengun ve Adem Bona yazacak olan basketbolseverler, milli oyuncuların ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.