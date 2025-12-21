onedio
Bugün Her Oy 3 Oy Sayılacak: Alperen Şengün ve Adem Bona İçin All-Star Oylaması Devam Ediyor

İsmail Kahraman
21.12.2025 - 15:36

NBA’da forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona’nın yer aldığı 2026 NBA All-Star oylaması devam ediyor. Bugün iki milli yıldız için verilecek her oy, 3 oy olarak geçerli olacak. Oylama NBA’in resmi sitesi üzerinden yapılmaya devam ediyor.

2026 NBA All-Star maçında forma giyecek oyuncular için düzenlenen oylama sürüyor.

Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Adem Bona’yı oylarınızla All-Star’a taşıyabilirsiniz. NBA’de performanslarıyla öne çıkan oyuncularımız için bugün verilecek her oy, 3 oya denk sayılacak.

NBA All-Star için nasıl oy verilir?

Taraftarların nba.com sitesinde üyelik açması, sonrasında vote.nba.com adresi üzerinden “Start Voting Now” seçeneğine tıklaması ve Batı Konferansı’nda yer alan Alperen Şengün için “West”, Doğu Konferansı’nda bulunan Adem Bona için ise “East” kadrosuna girmesi gerekiyor.

Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Sengun ve Adem Bona yazacak olan basketbolseverler, milli oyuncuların ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.

Oy verme işlemi 14 Ocak’a kadar sürecek.

2026 NBA All-Star maçında yer alacak oyuncular için oylama 14 Ocak’a kadar devam edecek.

Bugünün haricinde 25 Aralık, 30 Aralık, 7 Ocak ve 14 Ocak tarihleri de oyların üç kat sayıldığı günler olacak.

Organizasyon bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde Inglewood şehrinde bulunan Intuit Dome’da düzenlenecek.

