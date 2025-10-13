Shop'un Dozu Fazla mı Kaçmış? Hande Erçel'in Bacak Boyunun Uzunluğu Dikkat Çekti
Son dönemde zayıflığıyla dikkat çeken Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda katılmış, zayıflığı sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmamıştı. Bu kez yüzü olduğu markanın çekimlerinden karelerini paylaşan güzel oyuncu bacak boyuyla gündem oldu. Shopun dozu bir tık fazla kaçınca fena göze battı.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
Ekranların sevilen oyuncusu Hande Erçel, son dönemde hem rol aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle hem de moda dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Bu kez de bacak boyuyla gündemde.
