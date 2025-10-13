onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Shop'un Dozu Fazla mı Kaçmış? Hande Erçel'in Bacak Boyunun Uzunluğu Dikkat Çekti

Shop'un Dozu Fazla mı Kaçmış? Hande Erçel'in Bacak Boyunun Uzunluğu Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.10.2025 - 16:58

Son dönemde zayıflığıyla dikkat çeken Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda katılmış, zayıflığı sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmamıştı. Bu kez yüzü olduğu markanın çekimlerinden karelerini paylaşan güzel oyuncu bacak boyuyla gündem oldu. Shopun dozu bir tık fazla kaçınca fena göze battı. 

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların sevilen oyuncusu Hande Erçel, son dönemde hem rol aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle hem de moda dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Hande Erçel, son dönemde hem rol aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle hem de moda dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası’nda verdiği pozlarla büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun zayıflığı da dikkat çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları 'Rüzgarda uçarken yakalayacağım galiba', 'Elbiseyi o mu taşıyor, elbise mi onu belli değil' şeklinde yorumlar yağmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez de bacak boyuyla gündemde.

Bu kez de bacak boyuyla gündemde.

Reklam yüzü olduğu ünlü bir giyim markasının çekimlerinden yeni karelerini paylaşan Erçel, yine güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ancak göze çarpan bir detay da vardı. O da bacak boyu... 

Güzel oyuncunun bacak boyunun uzunluğu 'Shop'un dozunu fazla mı kaçırdı?' diye sorgulattı. 🥲 Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın