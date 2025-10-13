Shop'un Dozu Fazla mı Kaçmış? Hande Erçel'in Bacak Boyunun Uzunluğu Dikkat Çekti

Reklam yüzü olduğu ünlü bir giyim markasının çekimlerinden yeni karelerini paylaşan Erçel, yine güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ancak göze çarpan bir detay da vardı. O da bacak boyu...

Güzel oyuncunun bacak boyunun uzunluğu 'Shop'un dozunu fazla mı kaçırdı?' diye sorgulattı. 🥲 Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.