2025'in Aklımıza Kazınan Cümleleri ile Yılın Özeti!

2025'in bitmesine günler kaldı... Yaşarken bir türlü bitmediğini düşündüğümüz, sonuna doğru yaklaştıkça ise “ne ara geçti?” dediğimiz bir yıl oldu. Dünyada ve ülkede peş peşe yaşanan gelişmeler, gündemden düşmeyen krizler ve zaman zaman hepimizi yoran haberlerle dolu bir yıl yaşadık.

Tüm bu yoğunluğun arasında sosyal medyada dönen espriler, akımlar ve goygoylar yine nefes almamızı sağladı. Kimi zaman tek bir cümleyle güldük, kimi zaman aynı sözlere hep birlikte sarıldık.

Gelin, 2025 yılına damga vuran ve dilimize dolanan en çok kullanılan cümlelerle bu yılı kısaca hatırlayalım.