2025'in Aklımıza Kazınan Cümleleri ile Yılın Özeti!
2025'in bitmesine günler kaldı... Yaşarken bir türlü bitmediğini düşündüğümüz, sonuna doğru yaklaştıkça ise “ne ara geçti?” dediğimiz bir yıl oldu. Dünyada ve ülkede peş peşe yaşanan gelişmeler, gündemden düşmeyen krizler ve zaman zaman hepimizi yoran haberlerle dolu bir yıl yaşadık.
Tüm bu yoğunluğun arasında sosyal medyada dönen espriler, akımlar ve goygoylar yine nefes almamızı sağladı. Kimi zaman tek bir cümleyle güldük, kimi zaman aynı sözlere hep birlikte sarıldık.
Gelin, 2025 yılına damga vuran ve dilimize dolanan en çok kullanılan cümlelerle bu yılı kısaca hatırlayalım.
1. Eylül ayının uzunluk
2. C2 takıntılarımız bu sene de bizimleydi...
3. "Guys annem tatilde olduğu için matcha içemiyorum so sad, so sad"
4. İkinci bir buluşma olmayacak ama...
5. "Hissettirdiği pislik"
6. Unbelievable, şoktayız!
7. “Bir yılda olmayan, bir gecede olur" dedik, telefon duvar kağıtlarını değiştik.
8. Full manifest'ledik. ✨️
9. Siz hepiniz, Eşref Tek...
10. Dağ başında soğuk varmış, geçit vermez duman karmış 🎶
