"Kravatlı Taksici": Beyaz Yakadan Taksiciliğe Geçiş Yapan Adamın İlginç Kariyer Hikayesi
On yıl boyunca bankacılık sektöründe projeleri son teslim tarihlerine yetiştiren Burak Yılmaz, cesurca bir karar alarak kendi deyimiyle “akvaryumun dışına” çıktı. Kariyerine mola verip taksi şoförlüğüne başlayan eski proje yöneticisi, yeni hayatını 'Kravatlı Taksici' olarak tanımlarken, kurumsal dünyanın stresini yolların hikayeleriyle değiştiriyor.
Modern iş dünyasının yüksek plazalarından ve bitmek bilmeyen toplantılarından ayrılan isim, bu geçişi bir kaçıştan ziyade bilinçli bir keşif olarak nitelendiriyor.
İki aydır direksiyon sallayan ve yeni camiasında "Kravatlı Taksici" olarak tanınan ismin bu kararı, çevresinde şaşkınlıkla karşılanmış.
