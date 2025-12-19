onedio
"Kravatlı Taksici": Beyaz Yakadan Taksiciliğe Geçiş Yapan Adamın İlginç Kariyer Hikayesi

19.12.2025 - 11:37

On yıl boyunca bankacılık sektöründe projeleri son teslim tarihlerine yetiştiren Burak Yılmaz, cesurca bir karar alarak kendi deyimiyle “akvaryumun dışına” çıktı. Kariyerine mola verip taksi şoförlüğüne başlayan eski proje yöneticisi, yeni hayatını 'Kravatlı Taksici' olarak tanımlarken, kurumsal dünyanın stresini yolların hikayeleriyle değiştiriyor.

Detaylar 👇

Modern iş dünyasının yüksek plazalarından ve bitmek bilmeyen toplantılarından ayrılan isim, bu geçişi bir kaçıştan ziyade bilinçli bir keşif olarak nitelendiriyor.

On yıllık kurumsal kariyerin ardından gelen bu değişim, aslında geç kalmış bir özgürlük arayışı. Kendi deyimiyle, 'Akvaryumun dışına, yeni bir yola çıktım. Yeni yolda ilk durağım yolların kendisi.' diyerek başladığı bu yolculukta, önceliği artık verimlilik tabloları değil, hayatın akışı oluşturuyor.

Eski hayatında bankadaki projelerin zamanlaması ve BT ekiplerinin yönetimiyle uğraşan kahramanımız için artık 'paydaş yönetimi' kavramı tamamen değişmiş durumda. Statü ve sosyal güvence gibi kurumsal konfor alanlarını geride bırakan eski proje yöneticisi, yeni mesaisini şu sözlerle özetliyor:

'Geçen temmuza kadar temel günlük kaygım bankada projeleri deadline'a yetiştirmekti, şimdi ise taksinin yevmiyesini çıkarmak. Muhatabım artık birim yöneticileri ve IT ekip liderleri değil; duraktaki kahya, taksinin sahibi ve yolcular.'

İki aydır direksiyon sallayan ve yeni camiasında "Kravatlı Taksici" olarak tanınan ismin bu kararı, çevresinde şaşkınlıkla karşılanmış.

Yılmaz, birçok arkadaşının 'Sen gerçekten kafayı yemişsin' yorumlarına ve ailesinin henüz bu durumdan haberdar olmamasına rağmen, o bu süreci profesyonel bir 'ara' olarak görüyor. İş hayatına başlamadan önce fırsat bulamadığı o meşhur 'gap year'ı (boşluk yılı), kariyerinin 10. yılında, hayatın en sert ve gerçek yerinde, yani İstanbul trafiğinde deneyimliyor.

Bu hızlı değişim Yılmaz için sadece bir iş değişikliği değil, aynı zamanda toplumsal bir deneyi de içinde barındırıyor. Eğitimli ve kariyer sahibi birinin taksi şoförlüğü yaparak toplumu ve insanı yeniden tanıma çabası, kurumsal hayatın monotonluğuna bir başkaldırı niteliğinde. Deneyimlerini kendisiyle benzer yollardan geçen beyaz yakalılarla paylaşmayı hedefleyen 'Kravatlı Taksici', bizlere hayatın sadece unvanlardan ibaret olmadığını hatırlatıyor ve ekliyor: 'Belki bir gün yolda karşılaşırız!'

