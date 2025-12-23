Dünyaca Ünlü Futbolcu Messi'nin Kız Kardeşi Ölümden Döndü, Düğünü Ertelendi!
Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi’nin kız kardeşi Maria Sol Messi, Miami’de geçirdiği ciddi bir trafik kazasıyla ailesini endişelendirdi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden Maria Sol, kullandığı pick-up aracın duvara çarpması sonucu durabildi. Kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Maria Sol’un hayati tehlikeyi atlattığı, ancak uzun ve zorlu bir iyileşme sürecinin kendisini beklediği ifade edildi.
Maria Sol Messi, 3 Ocak’ta Arjantin’in Rosario kentinde Inter Miami U19 takımının antrenörlerinden Julian “Tuli” Arellano ile evlenmeye hazırlanıyordu.
Arjantinli gazeteci Angel de Brito’nun aile kaynaklarına dayanarak paylaştığı bilgilere göre, Maria Sol’ün vücudunda ciddi hasarlar meydana geldi.
Moda tasarımcısı ve girişimci kimliğiyle tanınan Maria Sol, tedavisinin kalan bölümünü tamamlamak ve rehabilitasyon sürecine başlamak üzere memleketi Rosario’ya götürüldü.
