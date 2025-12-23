onedio
Dünyaca Ünlü Futbolcu Messi'nin Kız Kardeşi Ölümden Döndü, Düğünü Ertelendi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 12:34

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi’nin kız kardeşi Maria Sol Messi, Miami’de geçirdiği ciddi bir trafik kazasıyla ailesini endişelendirdi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden Maria Sol, kullandığı pick-up aracın duvara çarpması sonucu durabildi. Kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Maria Sol’un hayati tehlikeyi atlattığı, ancak uzun ve zorlu bir iyileşme sürecinin kendisini beklediği ifade edildi.

Maria Sol Messi, 3 Ocak’ta Arjantin’in Rosario kentinde Inter Miami U19 takımının antrenörlerinden Julian “Tuli” Arellano ile evlenmeye hazırlanıyordu.

Tıpkı ağabeyi Lionel Messi ve yengesi Antonela Roccuzzo gibi çocukluk aşkıyla hayatını birleştirme kararı alan Maria Sol için planlanan düğün, tüm Messi ailesini bir araya getirecek görkemli bir tören olacaktı. Ancak yaşanan talihsiz kaza, bu hayalleri yarıda bıraktı ve nikahın ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

Arjantinli gazeteci Angel de Brito’nun aile kaynaklarına dayanarak paylaştığı bilgilere göre, Maria Sol’ün vücudunda ciddi hasarlar meydana geldi.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde iki omurga kırığı, topuk ve el bileği kırıkları tespit edildi. Ayrıca kazanın etkisiyle vücudunda tedavisi oldukça zor olan ciddi yanıklar oluştuğu bildirildi.

Messi’nin annesi Celia Cuccittini’nin aktardığı bilgilere göre, kaza anında Maria Sol’ün baygınlık geçirdiği ve bu sebeple aracın kontrolünü kaybettiği tahmin ediliyor. Başlangıçta yaralanmaların bir motosiklet kazası kaynaklı olduğu iddia edilse de son raporlar, olayın bir araç çarpması sonucu gerçekleştiğini doğruluyor.

Moda tasarımcısı ve girişimci kimliğiyle tanınan Maria Sol, tedavisinin kalan bölümünü tamamlamak ve rehabilitasyon sürecine başlamak üzere memleketi Rosario’ya götürüldü.

Göz önünde olmaktan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve çalışmalarını Arjantin’de devam ettiren Maria Sol için ailesi ve yakın çevresi adeta seferber olmuş durumda. Lionel Messi ve eşinin de bu zorlu süreçte aileye destek olabilmek adına planlarında değişiklik yaptığı ifade ediliyor. Şu an için en büyük teselli ise genç kadının hayati tehlikeyi geride bırakmış olması.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum.
