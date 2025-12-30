Psikolojiye Göre Rüyada Yüksekten Düşmek Ne Anlama Geliyor?
Rüyada yüksekten düşmek, en sık görülen rüya senaryolarından sayılıyor. Çoğu kişi düşme anında uyanıyor ve yoğun bir korku hissiyle irkiliyor. Rüyanın gerçekçi hissettirmesi, etkisini uzun süre devam ettiriyor. Psikoloji alanında düşme rüyaları farklı duygusal durumlarla ilişkilendiriliyor. Yorumlar kesin tanı olarak görülmese de zihinsel süreçler hakkında ipuçları sunabiliyor.
Psikoloji literatüründe düşme rüyaları çoğunlukla kontrol duygusunun zayıfladığı dönemlerle bağlantılı kabul ediliyor
Gökyüzünden düşme rüyaları genellikle yönsüzlük ve kararsızlık temasıyla açıklanıyor
Düşmeden hemen önce uyanma durumu, psikolojide "hipnik sıçrama" olarak tanımlanıyor.
