Psikolojiye Göre Rüyada Yüksekten Düşmek Ne Anlama Geliyor?

Günlük yaşamda yön kaybı yaşandığında, zihinsel baskı arttığında ya da belirsizlik hissi yoğunlaştığında düşme temalı rüyalar ortaya çıkabiliyor. Özellikle iş, ilişki ya da gelecek planlarıyla ilgili karar süreçleri rüya içeriğine yansıyabiliyor.

Düşme sırasında hissedilen panik, destek görmeme ya da yalnız kalma korkusuyla ilişkilendiriliyor. Zihnin, güvenli hissetmediği alanları sembolik şekilde ifade ettiği düşünülüyor. Psikologlara göre düşüş anı, kontrolün elde tutulamadığı hissini temsil ediyor ve bastırılan kaygılar rüya yoluyla yüzeye çıkabiliyor.