Cennet Gibi Adada Eşsiz İş Fırsatı! Sadece 2 Kişi Aranıyor

Yemek ve barınma karşılanıyor ancak alkol ve kişisel bakım ürünleri, temel ihtiyaç kapsamına dahil edilmiyor. Sezona mart ayının son haftasında ulaşım öneriliyor.

Koruma altındaki ada, yaklaşık dört mil uzunluğa ve 1.100 dönümü aşan yüzölçümüne sahip. 1953 yılından beri kalıcı nüfus bulunmuyor. Ada, geçmişte İrlandaca konuşulan en izole bölgeler arasında anılıyor. Yaban hayatı dikkat çekiyor. Yunuslar, gri foklar, balinalar ve zengin kuş çeşitliliği ziyaretçilere eşlik ediyor.