Cennet Gibi Adada Eşsiz İş Fırsatı! Sadece 2 Kişi Aranıyor
İrlanda kıyılarında bulunan Büyük Blasket Adası, sezonluk iş ilanıyla gündeme geldi. Adaylardan adadaki kafeyi ve konaklama alanlarını üstlenmeleri bekleniyor. Görev süreci nisan ayında başlıyor, ekim ortasına kadar devam ediyor. Ada yaşamı şehir konforundan uzak ilerliyor. Doğa ve tempo günün her anında hissediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Issız adada sezonluk iş arayışı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sorumluluklar, kafe servisiyle sınırlı kalmıyor
Göreve kabul edilenler, kafenin üst katındaki yaşam alanlarında konaklıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın