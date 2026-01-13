onedio
Cennet Gibi Adada Eşsiz İş Fırsatı! Sadece 2 Kişi Aranıyor

Gökçe Cici
13.01.2026 - 11:39

İrlanda kıyılarında bulunan Büyük Blasket Adası, sezonluk iş ilanıyla gündeme geldi. Adaylardan adadaki kafeyi ve konaklama alanlarını üstlenmeleri bekleniyor. Görev süreci nisan ayında başlıyor, ekim ortasına kadar devam ediyor. Ada yaşamı şehir konforundan uzak ilerliyor. Doğa ve tempo günün her anında hissediliyor.

Issız adada sezonluk iş arayışı

İrlanda Cumhuriyeti sınırları içinde, Dunquin kıyıları yakınında bulunan ada, nisan ve ekim ayları arasında görev alacak ikili arıyor. Görev tanımı, kafe işletimini ve üç tatil evinin günlük düzenini kapsıyor. Ziyaretçileri karşılama, temizlik, boyama ve servis işleri listenin merkezinde yer alıyor.

İlan metninde tempo vurgusu özellikle yapılıyor. Yoğun günlerde ayakta geçen uzun saatler öne çıkıyor. Ada kaynakları sınırlı. Günlük ihtiyaçlar planlama gerektiriyor. Hava koşulları, ulaşımı ve izin günlerini doğrudan etkiliyor.

Sorumluluklar, kafe servisiyle sınırlı kalmıyor

Üç konaklama alanının genel düzeni, küçük bakım işleri ve misafir ilişkileri görevler arasında sayılıyor. Zaman zaman temizlik ve boyama çalışmaları da gündeme geliyor. Uzun süreli kötü hava koşullarında bakım ve onarım işleri teşvik ediliyor.

Aranan profil, çalışkan, sorumluluk sahibi ve iletişimi güçlü kişilerden oluşuyor. İlanda tatil algısına kapılmamak gerektiği açıkça belirtiliyor. Sezon boyunca ada, günün büyük bölümünde ziyaretçi ağırlıyor. Güneşli dönemler, temposu yüksek haftalar anlamına geliyor.

Göreve kabul edilenler, kafenin üst katındaki yaşam alanlarında konaklıyor

Yemek ve barınma karşılanıyor ancak alkol ve kişisel bakım ürünleri, temel ihtiyaç kapsamına dahil edilmiyor. Sezona mart ayının son haftasında ulaşım öneriliyor.

Koruma altındaki ada, yaklaşık dört mil uzunluğa ve 1.100 dönümü aşan yüzölçümüne sahip. 1953 yılından beri kalıcı nüfus bulunmuyor. Ada, geçmişte İrlandaca konuşulan en izole bölgeler arasında anılıyor. Yaban hayatı dikkat çekiyor. Yunuslar, gri foklar, balinalar ve zengin kuş çeşitliliği ziyaretçilere eşlik ediyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
